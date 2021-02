Fecomércio/RS envia pedido ao governador para que reavalie paralisação de atividades

suspende temporariamente a cogestão A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul enviou, nesta sexta-feira (26), ofício ao governador Eduardo Leite para manifestar preocupação em relação às medidas previstas para o próximo sábado (27), que. A Fecomércio/RS solicita a revisão de protocolos da bandeira preta para que "reflitam o aprendizado de 11 meses de combate à Covid-19, centrando em ações que sejam efetivamente capazes de desacelerar a disseminação da doença".

colapso no sistema de saúde O Estado encara o pior momento da pandemia e está prestes a enfrentar um. Entre este sábado (27) e o outro domingo (3), os municípios deverão seguir as determinações do mapa de distanciamento controlado do governo estadual. As restrições impedem que bares e restaurantes tenham atendimento presencial. Os estabelecimentos podem funcionar com tele-entrega, sem limite de horário, e drive-thru até às 20h.





De acordo com a Fecomércio/RS, no entanto, "desde o início da pandemia, o setor de comércio e serviços vem implementando protocolos rígidos para evitar aglomerações, higienizar espaços e promover o uso de máscaras e o distanciamento, colaborando para conscientizar a população sobre novos hábitos a serem adotados". "Com isso, foi possível, durante meses, evitar picos da doença e manter a ocupação hospitalar sob controle, evidenciando que é viável manter a atividade econômica de praticamente todos os setores com segurança”, avalia o presidente da Fecomércio/RS, Luiz Carlos Bohn.

Para a entidade representativa, o recente crescimento no número de casos coincide com comportamentos de risco adotados fora destes ambientes, com aglomerações, principalmente do público jovem, observadas em espaços públicos e ambientes residenciais durante o verão. A medida de fechamento de todo o comércio não essencial, portanto, não atinge o foco do problema e ainda coloca em risco o emprego e a renda de milhões de pessoas e ameaça a existência de empresas que já não possuem mais reservas para se manter.

"Para evitar o agravamento da crise social e econômica, que compromete a saúde e o bem-estar da população, a Fecomércio/RS solicita ao governador que avalie a possibilidade de abertura do comércio na bandeira preta, mesmo que sob restrições de horário de funcionamento e de ocupação". A organização diz que apoia as medidas de combate às aglomerações e intensifica o esforço de conscientização a respeito de comportamentos que podem, de fato, fazer a diferença no cenário da pandemia.