Azul terá oito novos voos entre Porto Alegre e o Interior; veja os destinos

A Azul terá mais oito novos voos dentro do Rio Grande do Sul a partir de maio. O anúncio foi feito pela companhia durante visita do governador Eduardo Leite às instalações das oficinas da empresa em Barueri, interior de São Paulo nesta sexta-feira (12). No começo do mês, a aérea já havia informado que planejava a expansão

São ligações entre Porto Alegre e as cidades do interior. O número vai a nove com a reativação da conexão de Porto Alegre a Passo Fundo, cujo aeroporto está em obras que vão até maio.

Jornal do Comércio havia antecipado em janeiro que a companhia tinha vistoriado Erechim, Vacaria e São Borja para verificar as condições da operação. Os novos destinos serão Bagé, Canela- que teve programa de verão entre dezembro e janeiro , Erechim, Santana do Livramento, São Borja, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Vacaria. Ohavia antecipado em janeiro que a companhia tinha vistoriado Erechim, Vacaria e São Borja para verificar as condições da operação.

As modalidades não têm frequência diária e estarão na operação da Azul Conecta, que utiliza aeronaves Cessna Gran Caravan, um monoturbo-hélice.

Hoje os voos ocorrem para Caxias do Sul, que tem também ligação com Viracopos, Santa Maria, que terá voos diários a partir de março, Pelotas, Santo Ângelo e Uruguaiana. A reativação das ligações, suspensas no começo da pandemia, ocorreu em dezembro de 2020 e neste mês.

Com as novas rotas, o Estado deve se transformar no hub com mais voos de interior em um estado.

O aumento da oferta para novos destinos é impulsionado pelo Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS) , que teve revisão e novas medidas com redução do ICMS sobre o querosene de aviação. para ter mais abatimento, a companhia precisa ampliar voos e assentos. A carga fica em 7,5% ou até 4%.

A Azul informou que pretende firmar o acordo em março para acessar os incentivos fiscais.