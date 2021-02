Azul alerta para deficiências em aeroportos do Interior gaúcho

Prestes a firmar acordo para ter redução de ICMS no querosene usado nas aeronaves, a Azul aponta como um gargalo para os voos regionais no Rio Grande do Sul as deficiências estruturais dos pequenos aeroportos. Este detalhe pode limitar ou frear a velocidade da oferta de novas conexões entre Porto Alegre e o interior, que vai crescer em 2021.

"Sabemos os horários que os clientes querem e os melhores horários. O problema é o que encontramos em solo", resumiu o gerente de malha da companhia, Vitor Silva, em live nesta quinta-feira (4), que traçou ações da empresa para ampliar o mercado local e ainda recuperar fluxo após 11 meses de pandemia.

Entre as limitações técnicas, Silva citou a falta de instrumentos para operar em condições adversas do clima, como na formação de nevoeiro. Essa situação foi evidenciada na oferta de voos do programa Azul Conecta, que operou entre dezembro e janeiro para Torres e Canela, um dos destinos turísticos, ao lado de Gramado, mais buscados no Brasil, observou o gerente de malha.

A regularidade dos voos para Canela foi de 89,4% - ou seja, mais de 10% acabaram sendo cancelados. "O motivo foi o mau tempo. A aeronave (monoturbo-hélice Cessna 208 Caravan) tem condições e a tripulação é treinada, mas não tinha instrumentos no aeródromo para pousar", explica o executivo. Já para Torres, a regularidade foi de 97,4%. A companhia opera com uma taxa média de 99% do indicador. O programa temporário somou 200 voos e cerca de 1,2 mil passageiros (400 de conexões) e serviu para medir a atratividade, já que não havia "referência", explicou o interlocutor.

"Com voos diários e com mais frequência aumentará a exigência", previne Silva, sobre a infraestrutura. Ele disse que podem ser retomados os voos a Canela em feriados e na alta temporada, que, no caso da cidade da Serra Gaúcha, é principalmente no inverno.

O aumento de tráfego pela Azul no Estado é questão de tempo. No Brasil, o fluxo de passageiros fica em quarto lugar, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 2019, foram quase 15 mil movimentações entre pousos e decolagens locais. Os dados de 2020 não foram divulgados.

O gerente de malha diz que até março a empresa assina o acordo para acessar os incentivos fiscais, atrelados à maior oferta de voos regionais. O governo Eduardo Leite ajustou o decreto com as regras no ano passado. O documento está passando por análise jurídica, adianta o executivo. Será o primeiro a ser firmado pela marca no País pós-pandemia. "Para dar as contrapartidas, vamos abrir mais cidades", adiantou, sem dizer quais.

