Torres inacabadas da Magazine Incorporações estão prestes a serem inauguradas

Depois de uma espera de mais de quatro anos, os compradores de imóveis das duas torres comerciais que foram erguidas em Gravataí pela Magazine Incorporações, pertencente aos antigos acionistas do M.Grupo e que teve falência decretada pela Justiça , estão mais próximos de ver o empreendimento em operação. O prédio foi concluído em itens de acabamento e instalações, pelos compradores da maior parte das 234 unidades. O custo foi de R$ 8 milhões. As torres Unique ficam ao lado do Shopping Gravataí, erguido também pelo Magazine e que fez parte do portfólio dos acionistas do grupo que tinha origem em São Paulo. O grupo passou a atrasar e gerar incertezas em 2015 . O advogado Flávio Luz, que atuou nos processos judiciais para garantir a posse , lembra que a obra está concluída, com Habite-se e PPCI. "Estão sendo outorgadas as escrituras de transferência da propriedade aos adquirentes, livres e desembaraçadas", explica Luz. Em Porto Alegre, o flat incabado assumido pelos investidores está com trabalhos parados.