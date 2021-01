Presidente da AL leva a Bolsonaro pedido do setor de eventos para prorrogação do auxílio emergencial

prorrogação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda , levar a demanda ao governo federal A busca do setor de eventos e entretenimento gaúcho pelaencerrado no dia 31 de dezembro, foi abordada em reunião nesta terça-feira (12), em Brasília, entre o presidente da República Jair Bolsonaro e o comandante da Assembleia Legislativa, Ernani Polo. Apoiador da cadeia produtiva do segmento, o parlamentar havia se prontificado, no final do ano, a

contratos de trabalho reduzidos ou suspensos temporariamente tiveram de ser retomados integralmente. Segundo Polo, Bolsonaro recebeu a solicitação e se comprometeu a analisar o tema com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O benefício deixou de valer desde o dia 4 de janeiro, e osO auxílio emergencial vinha sendo utilizado por empregadores e trabalhadores para minimizar os efeitos da pandemia e foi a forma encontrada pelos empresários do setor, que amargam 10 meses sem atividade, de manter as equipes e negócios.

O presidente do Legislativo gaúcho enfatizou a Bolsonaro que o segmento é um dos mais impactados pela pandemia, e que os empresários ligados ao Grupo Live Marketing RS, que integra mais de 300 representantes da cadeia, ao Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau, ao Gramado, Canela e Região das Hortênsias Convention & Visitors Bureau, ao Bento Convention Bureau e à Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos Porto Alegre defendem a prorrogação do auxílio até que haja a retomada definitiva de suas atividades.

Um dos coordenadores do Live Marketing RS, Rodrigo Machado destaca que não há possibilidade de cumprir a determinação federal de arcar com as obrigações trabalhistas dos colaboradores enquanto as atividades não decolam. "O mesmo período em que contratamos o auxílio federal teremos de manter o funcionário empregado agora, e nossa preocupação é que todos os setores voltaram e o nosso não. Então, temos de cumprir uma determinação federal, mas sem receita, o que dará ainda mais prejuízo aos cofres das empresas", diz.

mediante protocolos e exigências específicas dos municípios Ele ressalta ainda que por mais que o setor comece a se preparar para voltar a operar,e do governo do Estado, a retomada vai começar semente em março. "A pleno mesmo prevemos começar a trabalhar apenas no começo do segundo semestre. Até lá vamos lidar com percentuais reduzidos, ou por determinação de governos ou por medo da população. Então, nosso pedido é para que o benefício fique até o setor voltar a funcionar 100%", explica.

Na mesma linha da demanda do setor, Polo encaminhou a Bolsonaro propostas elaboradas pela União Brasileira de Promotores de Feiras e Exposições (Ubrafe) para garantir emprego e renda. Entre os pedidos estão a redução de impostos, a criação de um fundo para realização de eventos que tiveram de ser cancelados devido à pandemia e a disponibilização de grandes pavilhões públicos para a realização de feiras e exposições, a custo zero.

Presença na Expodireto Cotrijal 2021

Na mesma audiência, Bolsonaro foi convidado a participar da Expodireto Cotrijal 2021, que ocorrerá em março, em formato híbrido, na cidade de Não-Me-Toque. O presidente, que receberá o Troféu Brasil Expodireto na categoria Liderança Nacional, pelo apoio ao setor do agronegócio, recebeu o convite das mãos do presidente da Expodireto, Nei Mânica.