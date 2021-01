Fim da suspensão de contratos e redução da jornada na pandemia: tire dúvidas

O fim do programa que garantia recursos do governo federal para cobrir salários de quem teve suspensão de contratos de trabalho ou redução de jornada está gerando um alarde geral. Trabalhadores e empresas estão preocupados e em dúvida sobre o futuro. O Jornal do Comércio listou as perguntas e traz as respostas.

A partir de janeiro, tudo volta ao período anterior à pandemia. Acabou a ajuda federal. Propostas ou discussões para que o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, previsto nas Medidas Provisórias 927 e 936, de 2020, fosse renovado não tiveram êxito, e o presidente Jair Bolsonaro, alegando o custo elevado e déficit nas contas públicas, não pediu a ampliação ao Congresso Nacional.

JC vem recebendo dezenas de questionamentos de leitores sobre como fica a situação, em casos muito diversos. vem recebendo dezenas de questionamentos de leitores sobre como fica a situação, em casos muito diversos. Reportagem abordou o tema detalhando o que mudou

A advogada da Área Trabalhista e Gestão de RH do escritório Scalzilli Althaus, Kerlen Costa, ajuda a esclarecer as dúvidas. Confira as respostas de Kerlen aos questionamentos:

Empresas que continuam a pagar os salários com redução estão agindo certo?

Kerlen Costa - Se o acordo foi formalizado corretamente, mas o trabalhador não está recebendo o benefício emergencial, é possível que tenha havido algum problema no sistema de gerenciamento do benefício. Sugiro informar formalmente o empregador de que o BEM não está sendo pago, a fim de que se possa verificar o que houve e apresentar eventual recurso no próprio sistema. Lembrando que, de acordo com a MP 936, havendo erro por parte do empregador no momento do lançamento das informações, este deverá pagar também o valor relativo ao benefício, para que o trabalhador não seja prejudicado.

Como fica o pagamento das domésticas?

Kerlen - As Medidas Provisórias são extensivas a todos os trabalhadores celetistas. Assim, as empregadas domésticas que tiveram seus contratos de trabalho suspensos ou reduzidos também devem se apresentar ao trabalho imediatamente, uma vez que os programas emergenciais se encerraram no dia 31 de dezembro de 2020.

Como o fim da suspensão de contratos afeta os contratos intermitentes?

Kerlen - Por ser um contrato diferenciado onde o trabalhador atua sob demanda, somente quando solicitado pelo empregador, o trabalhador comparecerá na empresa e receberá salário somente quando houver trabalho efetivo. Ou seja, quando houver convocação pelo empregador.

Funcionários intermitentes que estavam recebendo o benefício e foram demitidos durante a pandemia têm direito a algum benefício?

Kerlen - Todos os trabalhadores celetistas (intermitentes ou não) que tiveram os contratos suspensos durante a pandemia têm direito a uma garantia de emprego pelo mesmo período em que durou o acordo. Ou seja, se teve o contrato suspenso por 60 dias, têm o emprego garantido por mais 60 dias. Caso tenha ocorrido a rescisão contratual, o empregador deve indenizar o período quando ocorrer a rescisão.

Quem deve pagar o salário de dezembro a ser repassado até o quinto dia útil?

Se o acordo foi realizado para suspensão ou redução das jornadas e salários, com duração até 31 de dezembro de 2020, o trabalhador deve receber o valor respectivo ao mês de dezembro. Quanto ao prazo de pagamento, o governo tem 30 dias para efetuar o depósito do valor correspondente, a contar da data em que houve a informação ao sistema do BEM sobre o acordo. Assim, a sugestão é verificar com a empresa a data que o governo foi informado do acordo. Lembrando que, segundo a MP 936, qualquer falha no lançamento das informações ou negativa por parte do governo, a obrigação de pagar o valor ou a diferença é do empregador.

Trabalhador recebeu por 90 dias o auxílio emergencial, trabalhou normalmente no sistema remoto sem receber da empresa e foi demitido no término dos 90 dias, sem receber as devidas indenizações da garantia do emprego: o que deve fazer?

A própria legislação que instituiu o benefício trouxe a impossibilidade de o trabalhador continuar realizando suas atividades normalmente. Assim, a empresa incorreu em um erro. Nesse caso, o empregador cometeu duas falhas graves: a suspensão não ter sido efetiva, incorrendo em fraude ao BEM, e violação trabalhista e a ausência do pagamento da indenização da multa pela rescisão antecipada sem observância da garantia de emprego. A trabalhadora poderá procurar a empresa ou a Justiça do Trabalho para buscar a indenização correspondente.

A pessoa é empregada em um clube esportivo, que até agora está com atividades suspensas. Ela tem de se apresentar para trabalhar?

A suspensão do contrato foi até 31 de dezembro. Assim, independentemente da atividade, o trabalhador deve se apresentar para o trabalho e documentar sua intenção de retorno para evitar descontos por falta. Se a empresa optar por mantê-lo em casa, deverá garantir o pagamento de salário. Como o acordo é bilateral, a empresa não precisa chamá-lo de volta, pois o empregado tem ciência da data em que deveria retornar.

Trabalhador que ficou seis meses com suspensão de contrato e recebeu férias agora. Quando retornar ao trabalho, receberá o salário normalmente?

Quando o trabalhador entra em férias, recebe o salário do período de férias adiantado, acrescido de um terço do valor. O montante adiantado de salário não é pago novamente. Assim, se as férias forem de 30 dias durante todo o mês de janeiro, o salário do mês de janeiro foi pago nos dias que antecederam as férias. Não será pago novamente quando retornar.