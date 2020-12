Clientes enfrentam dificuldade no app, mas Banrisul confirma linha de crédito para antecipação do 13º

Apesar da reclamação de alguns leitores do Jornal do Comércio quanto a problemas no acesso pelo aplicativo do Banrisul à linha de crédito para antecipação do 13º salário de 2020 aos servidores estaduais e pensionistas, conforme a assessoria de imprensa do banco, o serviço está funcionando normalmente.

anunciado pela instituição nessa semana Para solicitar o adiantamento, que foi, os funcionários precisam estar com o cadastro atualizado e a conta ativa. Decisões da Justiça nos últimos dias garantiam que, mesmo quem está inadimplente, com crédito restrito e ação judicial, pode acessar os recursos.

A contratação iniciou na terça-feira (15) nos canais de autoatendimento (caixas eletrônicos, Home Banking e aplicativo Banrisul Digital), por meio da modalidade Crédito Servidor RS (acessando o menu Empréstimos > Demais empréstimos > Crédito Servidor RS). Nesses meios, a contratação poderá ocorrer nas 24h do dia, inclusive finais de semana e feriados. Se houver alguma dificuldade, o cliente pode ligar para o SAC do banco no telefone 0800 646 1515.

Diante do atual cenário da pandemia, o Banrisul orienta que o público utilize, preferencialmente, os canais digitais. No entanto, caso necessário, o servidor poderá optar pela contratação em qualquer agência da rede. Para agendar o atendimento presencial nas agências, o banco disponibiliza aos seus clientes o aplicativo Banrisul Digital e o site www.banrisul.com.br. O usuário pode acessar o app Banrisul Digital e escolher a opção “Agendamento de Atendimento” que está disponível na primeira tela de acesso em “Outros Serviços”. Caso o cliente opte por realizar o agendamento no site, deve clicar na opção “Agende seu Atendimento” na página principal do site.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Quando o Banco irá disponibilizar as linhas de crédito Servidor RS e Pensionista RS?

As linhas de crédito estarão disponíveis de 15/12/2020 a 30/12/2020. As operações aprovadas e realizadas no período de 15/12/2020 a 17/12/2020, serão creditadas em conta no dia 18/12/2020. As operações aprovadas e realizadas, a partir do dia 18/12/2020, serão creditadas de forma imediata.

Quem poderá contratar?

As linhas estarão disponíveis para servidores estaduais e beneficiários de pensões alimentícias, que receberão o 13º Salário/2020 parcelado. A aprovação da operação estará condicionada ao enquadramento na política de crédito e risco do Banrisul.

Onde poderei contratar?

As linhas de crédito estarão disponíveis para contratação nos canais de autoatendimento: aplicativo Banrisul Digital, Home Banking e caixas eletrônicos; e também nas agências do Banrisul, sob agendamento.

Qual o valor da antecipação?

É possível antecipar o valor líquido do 13º Salário/2020.

Quantas operações poderei contratar?

Poderá ser contratada uma operação para cada matrícula.

Qual o prazo da operação?

As operações serão parceladas em 12 vezes, com vencimento no último dia útil de cada mês e primeiro pagamento em janeiro/2021.

Fonte: Banrisul