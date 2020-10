Inaugurado em 1976, bar Bambu's fecha as portas em Porto Alegre

A cerveja gelada e o clima familiar criado entre proprietários e clientes durante os 45 anos de existência do Bambu's agora são parte do passado. O tradicional bar e restaurante, casa de uma boemia porto-alegrense que unia os mais diferentes estilos e "tribos", fechou as portas na última sexta-feira (9). Localizado na Avenida Independência, em Porto Alegre, o único movimento no local, desde sábado (10), é o de recolhimento das coisas.

“É como se tivessem nos tirado o chão. Ficamos sem o nosso negócio e sem renda, e não sei agora o que vamos fazer”, lamenta Sidnei Fiori, o Sid, como o proprietário é conhecido pelos frequentadores assíduos. Segundo ele, nos últimos dias, era comum ver os clientes chorando no local.

Sid e a esposa Ana Fiori comandavam o tradicional Bambu's, símbolo da boemia porto-alegrense. Foto Antonio Paz/Arquivo/JC

A redução dos clientes em função da pandemia da Covid-19 e a dificuldade de negociar o preço do aluguel com o proprietário da área fizeram com que a família tivesse que tomar essa decisão. Não está descartada a possibilidade de, com o tempo, se fazer uma tentativa de reabrir em outro endereço. Mas, por enquanto, Fiori não vê muitas chances disso acontecer.

assumiu o posto de lar de inúmeras bandas importantes Fundado em 1976 por Onorino Fiori, pai de Sid, o bar foi criado para suprir uma demanda dos moradores do bairro, com poucas opções de lugares que servissem comida boa e barata. Porém, ao assumir a direção, Sid resolveu mudar o horário de funcionamento, passando a abrir no final da tarde, sem hora para fechar. Logo, o bar ainda, principalmente de rock’n roll, como Cachorro Grande, Pata de Elefante e Bidê ou Balde.

Sid estava à frente da administração do Bambu's há pelo menos 20 anos. Nos tempos áureos, o local chegou a ter cerca de dez funcionários e receber de 200 a 300 pessoas por noite.

Mas, o clima dos últimos tempos em nada lembrava o passado. O local precisou ficar fechado três meses em função da pandemia, e as tentativas de retomada não foram bem-sucedidas. “Tentamos reabrir, mas no que começava a juntar algumas pessoas, os vizinhos denunciavam e acabávamos tendo que fechar”, conta Fiori.