Venda dos itens do Hotel Everest atrai grande número de interessados

hotéis mais tradicionais de Porto Alegre fechou as portas recentemente . A venda do acervo do Hotel Everest, que começou nesta segunda-feira (28), tem atraído grande número de interessados. Um dos, o Everest, situado na rua Duque de Caxias, no Centro da Capital,

Nos dois primeiros dias, as vendas são exclusivas para clientes corporativos, especialmente do ramo hoteleiro. Houve filas de representantes de proprietários e gerentes de hotéis, pousadas e restaurantes buscando adquirir itens com preços baixos.

Segundo o leiloeiro Daniel Chaieb, houve um grande número de estabelecimentos de Porto Alegre e também de cidades do Litoral adquirindo itens como camas, lençóis e aparelhos de ar condicionado. “Os hoteleiros estão apostando que, devido às dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19, muitas pessoas que viajariam para o exterior ou outros estados vão passar o verão no Litoral gaúcho”, explica Chaieb. “Por isso, esses estabelecimentos estão aproveitando para renovar mobiliário, roupas de cama e oferecer melhor estrutura para atender a essa demanda maior esperada”, afirma o leiloeiro.

Nesta quarta-feira (30), começa a comercialização para o público em geral. A quantidade de pessoas será limitada, devido às restrições sanitárias impostas para combater a pandemia de Covid-19. As vendas acontecem das 9h às 17h, e irão durar até que seja vendido todos os itens

O Hotel Everest foi fundado em 1964 por Alberto Augusto Fett. Com 156 quartos, o estabelecimento recebeu os últimos hóspedes em março deste ano. Na ocasião, trabalhava com apenas 70 dormitórios.

No fim de julho, a filial do Hotel Everest no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema, já havia encerrado as atividades. Os móveis e outros itens do hotel foram leiloados virtualmente. O prédio deve ser transformado em um complexo residencial.