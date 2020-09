Bradesco e Santander também esgotam recursos do Pronampe

mais recursos para repassar do Pronampe Dois dos maiores bancos do Pais já não têmpara micro e pequenas empresas e profissionais liberais. O Bradesco informou, na manhã desta segunda-feira (14), que esgotou os R$ 1,3 bilhão disponíveis. O Santander diz que repassou a mesma cifra "praticamente no primeiro dia de operação, em 3 de setembro, mas deve terminar logo.

Banco do Brasil e Caixa têm demanda, mas o dinheiro acabou.

"O Banco operou na segunda fase do Pronampe e disponibilizou o total de recursos que corresponde a R$ 1,3 bi. O Banco já operou na totalidade", informou, em nota, o Bradesco. O banco não fez contratos na primeira fase do programa.

O Santander, que também entrou no Pronampe nesta segunda etapa, informou que liberou "praticamente todo o recurso disponível de R$ 1,3 bilhão" no primeiro dia da operação.

O Itaú-Unibanco informou que ainda está contratando pela linha de MPEs, que tem como atrativo a cobertura do Fundo de Garantia de Operações (FGO), que cobre os riscos dos bancos em caso de inadimplência dos tomadores.

Só que o Itaú tem feito a ressalva que atua mais focado para outras linha, também incluídas nas ações do governo federal na pandemia. "Não temos uma expectativa de até quando ela deve ficar aberta (Pronampe)", acena a instituição.

Na sexta-feira (11), Banrisul e Sicredi informaram que tinham recursos. Nesta segunda-feira, as duas instituições ainda não atualizaram a informação.

Pelos últimos dados do relatório do FGO, que é gerido pelo Banco do Brasil. foram repassados R$ 9,8 bilhões até sexta-feira- o Rio Grande do Sul repassou pouco mais de R$ 1 bilhão. A fase dois do programa tem R$ 12 bilhões, que podem chegar a R$ 14 bilhões, com parte de recursos próprios dos bancos.