RS teve mais de 30,5 mil negócios encerrados desde o início da pandemia

Os estragos provocados pela pandemia na economia gaúcha, especialmente em segmentos que estiveram impossibilitados de operar a pleno nos últimos meses, como serviços e comércio, impactaram no fechamento de muitos negócios. Afetados diretamente pelas limitações de atividades, muitas lojas, bares e restaurantes não conseguiram se adaptar às vendas eletrônicas ou por tele-entrega e retiradas no balcão, e as dificuldades de caixa recorrentes da crise foram potencializadas. Como reflexo desse cenário, 30,5 mil negócios diversos foram encerrados no Rio Grande do Sul entre março e agosto, segundo dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). Em Porto Alegre, que passou a flexibilizar atividades no mês passado, foram 5,1 mil estabelecimentos que deixaram de funcionar no mesmo período.

Segundo a economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo (veja mais abaixo), de março a julho foram mais de 130 mil postos de trabalhos perdidos no Estado, o que reflete diretamente na perda de potencial de consumo dos gaúchos e na consequente queda das vendas e no aumento das demissões. "Certamente isso vai ser algo muito difícil de ser recuperado no curto prazo e vai ter consequência sobre toda a dinâmica de vendas do varejo aqui no Rio Grande do Sul", comenta.

Em relação aos fechamentos de empresas, ela aponta que nem sempre ocorrem automaticamente com a baixa do registro da empresa na Junta Comercial, mas enfatiza que a crise acentuada pela pandemia do novo coronavírus determinou o fechamento de muitos estabelecimentos, principalmente pequenas e microempresas, que não tiveram como manter seus fluxos financeiros. "O que aconteceu durante a pandemia foi um colapso das receitas de uma maneira muito aguda e rápida, que não foi compensado de imediato pela queda das despesas. Então, muitas empresas tiveram de acabar por fechar suas atividades, por não terem condições de manter esse desequilíbrio financeiro por mais tempo", avalia.

Patrícia acredita que as permissões recentes de operação do comércio aos sábados e a ampliação da faixa de horários de atendimento tendem a melhorar a situação dos empreendedores, mas aponta que a previsibilidade das ações é requisito fundamental para a retomada desses setores. "Nós precisamos ter consciência de quais são os planos do governo daqui para a frente. Essa incerteza que se instalou aqui, principalmente em Porto Alegre, quanto ao abre e fecha de empresas, confunde as pessoas, atrapalha o planejamento das empresas e atrapalha e muito esse processo de retomada. O governo precisa ser claro naquilo que comunica e dar horizontes de planejamento minimamente razoável tanto para as empresas quanto para as pessoas", reforça.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio brasileiro fechou julho com alta de 5,2% nas vendas, o que confirma essa tendência de retomada do varejo.

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Rio Grande do Sul, Maria Fernanda Tartoni destaca que há uma grande probabilidade de muitos estabelecimentos não conseguirem passar por essa fase de retomada, pois os custos seguem e o faturamento pode não ser suficiente para garantir as portas abertas. Segundo levantamento da entidade, mais de 40 restaurantes e operações de alimentação fecharam no Estado, e a expectativa dos empresários é de que a recuperação do setor possa levar entre um e mais de um ano.

Nesta quinta-feira (10), foram liberados o funcionamento de bufês de autosserviço em restaurantes da Capital.

Churrascaria e Galeteria Ravenna, no Menino Deus, fechou por tempo indeterminado em março. Crédito: Joyce Rocha/JC

Somente no bairro Menino Deus, 15 lojas e estabelecimentos da área de gastronomia encerraram as atividades nos últimos meses. "Desde 2015 a economia já vem instável, custos aumentando e sem a possibilidade de repasse para o cliente, isso já desestruturou alguns negócios. A pandemia veio e tivemos que usar todos os recursos ainda disponíveis antes de março. Muitos tentaram se readequar ao delivery e ao take away, mas um negócio não se equilibra logo de cara. O delivery e o take away foram uma forma de respirarmos um pouco, alguns inclusive viram como uma nova oportunidade de negócio, mas isso não foi para todos", ressalta.

Segundo ela, o setor, que emprega cerca de 84 mil pessoas em todo o Estado (dados do Atlas Econômico de 2017) e 50 mil somente na Capital (levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), tenta se readaptar à nova situação e retomar a rota dos negócios neste momento. "Foi bastante complicado, muitos não conseguiram manter a operação, muitos tiveram que se reinventar sem planejamento, e muitos planos tiveram que ser mudados no meio do caminho. Agora estamos tentando nos readaptar à nova situação e retomar a rota do negócio, para conseguirmos manter o setor vivo, as portas abertas e chegarmos a um momentos menos instável", comenta.

Pontos tradicionais de Porto Alegre, como o Restaurante Muralha da China e o Bar Van Gogh não resistiram aos efeitos da pandemia. O restaurante fechou as portas após 40 anos e o bar está à venda. Ainda na Capital, o Hotel Everest, um dos mais tradicionais da região central, também anunciou o encerramento das operações.

Economista da Fecomércio-RS diz que pandemia trouxe colapso agudo e rápido de receitas

Patrícia enfatiza que as empresas precisam de previsibilidade para a retomada

