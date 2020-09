Restaurante Muralha da China encerra atividades em Porto Alegre, após 40 anos

Hotel Everest encerrou as atividades Outro tradicional ponto de Porto Alegre anunciou que está encerrando as atividades, em meio à crise agravada pela pandemia do novo coronavírus. É o restaurante Muralha da China, que fecha as portas no Centro da Capital por tempo indeterminado após mais de 40 anos de atividades. É a segunda operação tradicional na Capital a fechar em dois dias. O

O negócio ocupava o número 1.493 da Rua dos Andradas desde 1980 e era conhecido dos porto-alegrenses por servir comida típica chinesa.

Em nota publicada nas redes sociais, o empreendimento diz que a decisão foi tomada diante do cenário da Covid-19 e que busca "tempo para refletir e replanejar a empresa" para voltar a receber os clientes quando a situação for amenizada. Nos comentários, os frequentadores lamentavam o fechamento, muitos relatando que há anos almoçavam no local.

"Foram quarenta anos de dedicação onde buscamos oferecer o nosso melhor, agradecemos pelo apoio e o carinho de todos durante todos esses anos. Esperamos entrar em contato em breve para informá-los das novidades", finaliza o comunicado.