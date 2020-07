Combate aos gafanhotos segue na Argentina e RS terá R$ 600 mil para ações

A vinda da nuvem ainda é uma ameaça concreta Enquanto os argentinos continuam a batalha contra a nuvem de gafanhotos, agora na fronteira com o Uruguai, o Rio Grande do Sul deve intensificar suas armas contra o inseto., e por isso o Ministério da Agricultura informou ao governo gaúcho que deverá liberar R$ 600 mil caso a praga se desloque para o Estado.

Em encontro nesta quarta-feira (22) com a ministra Tereza Cristina, de acordo com o secretário da Agricultura, Covatti Filho, a pasta anunciou que o valor repassado pelo ministério poderá ser utilizado na aquisição de produtos para tratamento fitossanitário e contratação de serviços de aplicação.

“Outra ideia apresentada é a busca por um acordo de cooperação com Argentina e Uruguai para auxiliar no controle dos insetos em seus territórios, de forma a permitir a entrada de aviões para aplicação de inseticidas na Argentina, por exemplo”, conta o secretário Covatti Filho.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), na manhã desta quinta-feira (23) os argentinos realizaram mais uma aplicação aérea contra os insetos na fronteira com o Uruguai. No norte da Argentina, os técnicos do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa) seguem rastreando a segunda nuvem que chegou do Paraguai.

A nuvem de insetos junto ao Uruguai é a mesma que em maio havia saído do Paraguai e chegado em junho na província de Corrientes, no território argentino na fronteira próximo ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na ocasião o Ministério da Agricultura brasileiro decretou Emergência Fitossanitária nos dois estados, devido ao risco dos gafanhotos entrarem no Brasil – risco que ainda prevalece, caso os insetos não sejam eliminados.

No norte argentino os insetos foram avistados na província do Chaco e os técnicos do Senasa seguem procurando a nuvem nesta quinta-feira. Eles devem seguir indicação de produtores que teriam avistado a nuvem ontem à tarde perto da cidade de Las Hachera, na divisa entre as duas províncias.

Recursos para o Estado seriam para 21 dias de operações

Gafanhotos ainda estariam na área de Federación, junto à fronteira da Argentina com o Uruguai

Senasa/Sindag/ Divulgação/JC