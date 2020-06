GM retoma produção de carros em Gravataí em 15 de junho

unidade em Gravataí parada de quase três meses devido à pandemia A produção na fábrica com a maior capacidade instalada da General Motors na América do Sul, a, no Rio Grande do Sul, vai ser reativada em 15 de junho. A informação da retomada, após uma, é do Sindicato dos Metalúrgicos do município na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A GM não comentou a informação.

No dia 15, a operação começa em um turno, e um segundo turno será ativado em 22 deste mês. Não há data de reativação do terceiro turno, segundo o diretor administrativo do sindicato, Valcir Ascari. Seriam cerca de 2 mil empregados por turno, que inclui os empregados dos sistemistas (fornecedores) que ficam na sede da planta. A fábrica estava funcionando em três turnos desde 2017. A capacidade é de 350 mil unidades por ano.

Em 20 de março, os empregados entraram em férias coletivas e, no fim do mesmo mês, aprovaram acordo com a empresa para suspender os contratos (lay-off), que entrou em vigor em 14 de abril. A medida implica em redução de salários por faixas de remuneração do quadro. São de cerca de 6 mil empregados no Complexo Industrial Automotivo de Gravataí (Ciag), 3 mil ligados à GM e o restante aos sistemistas.

Quem passa pela BR-290 (freeway), em cuja margem fica o Ciag, enxerga um fato inusitado: que é o pátio praticamente vazio, sem as unidades do Onix, carro montado no complexo. Nos anos recentes, com queda em vendas até 2015 e retomada no mercado desde 2016 e 2017, o normal era ver o pátio lotado.

estreou no ano passado A unidade fabrica um exemplar do Onix a cada 60 segundos. A planta é uma das mais produtivas das fábricas da GM pelo mundo. Em 20 de julho de 2020, o complexo chega a 20 anos de operação. Na terceira ampliação, com a troca de plataforma, quecom aporte de R$ 1,4 bilhão entre 2017 e 2019, o parque automotivo ganhou mais tecnologia, com uso de digitalização e autonomia, assumindo a montagem de componentes que antes eram feitos fora do Estado.

Ascari informou que representantes da GM entraram em contato por telefone para comunicar sobre a retomada. A expectativa é que a medida seja oficializada à entidade na próxima semana.