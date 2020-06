Prefeitura de Caxias do Sul quer parar produção em frigorífico da JBS com surto de Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

que tem surto de Covid-19 A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul enviará relatório ao Ministério Público do Trabalho (MPT) sugerindo o fechamento do frigorífico da JBS, localizado em Ana Rech, bairro da maior cidade da serra gaúcha,. Além da suspensão, o órgão da prefeitura quer triagem e testagem em massa dos funcionários.

As medidas foram definidas após reunião, na manhã desta segunda-feira (1º), com a diretoria da empresa da JBS. Os diretores apresentaram ações que já teriam sido tomadas, como o distanciamento na linha de produção e no restaurante, barreiras físicas de acrílico nos postos de trabalho, higienização e desinfecção do espaço e a retirada de bancos, além da contratação de 20 fiscais para circulação pela empresa para verificar o cumprimento das ações. As medidas foram definidas após reunião, na manhã desta segunda-feira (1º), com a diretoria da empresa da JBS. Os diretores apresentaram ações que já teriam sido tomadas, como o distanciamento na linha de produção e no restaurante, barreiras físicas de acrílico nos postos de trabalho, higienização e desinfecção do espaço e a retirada de bancos, além da contratação de 20 fiscais para circulação pela empresa para verificar o cumprimento das ações.

As medidas foram implementadas depois da visita à planta de abate de suínos de auditor fiscal da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, gerência de Caxias do Sul, em 22 de maio.

A médica infectologista e diretora das Vigilâncias em Saúde, Andréa Dal Bó, fez um breve relato sobre a situação da empresa. "No dia 13 de maio, tivemos o primeiro caso notificado de Covid-19. No dia 20, começou o pico. Temos a esposa de um funcionário sem sintomas que está internada em enfermaria. O que estamos acompanhando agora é reflexo de 14 dias atrás", observou a médica.

O titular da SMS, Jorge Olavo Hahn Castro, demonstrou preocupação com a situação e expôs a posição da pasta.

"Mesmo com as medidas, não conseguiremos conter o surto sem parar a linha de produção. Por isso, vamos encaminhar documento ao Ministério Público, sugerindo o fechamento da unidade. Precisamos identificar e isolar todos os funcionários e fazer testagem em massa para resolver a situação o mais breve possível. Queremos manter o diálogo, acreditamos que vocês estão interessados em nos ajudar, mas temos responsabilidade com toda a população de Caxias", argumentou o secretário.

A SMS irá monitorar a testagem dos trabalhadores e de seus contactantes, que ficará a cargo do frigorífico, e fará o rastreio epidemiológico para auxiliar na contenção do surto.

No fim da tarde desta segunda, o prefeito Flávio Cassina recebeu a diretoria do frigorífico, que entregou relatório de melhorias feitas. Com o gesto, a empresa tenta reverter a decisão de fechamento temporário. Cassina reiterou a importância de parar a linha de produção.

"Precisamos, neste momento, conter o surto. Não vemos outra decisão. É importante firmarmos uma parceria com vocês para que a pausa seja o mais breve possível", assinalou o gestor. Nesta terça-feira (2), a equipe da Vigilância Epidemiológica irá na empresa para iniciar o plano de testagem. De acordo com a secretaria, há 20 funcionários com testagem positiva para a Covid-19.