Gang inaugura primeira loja em Santiago, 41ª unidade da marca

2019-05-13 10:21:00

Marca de roupas é voltada ao público jovem e possui lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina JOÃO MATTOS/Arquivo/JC

Lívia Rossa

A cidade gaúcha de Santiago, localizada no Vale do Jaguari, no centro do Estado, receberá a primeira unidade exclusiva da marca de roupas Gang, voltada ao público jovem. Em inauguração prevista para esta quinta-feira (16), a 41ª unidade da marca promete oferecer variedade de 9 mil itens em área de 92 m² instalada no tradicional calçadão do município (avenida Getúlio Vargas, 1757).

A inserção em Santiago compõe a estratégia de posicionamento de mercado em diferentes municípios, afirma a gerente de Marketing da Gang Flávia Ogawa. Sem lojas de franquias, a marca só funciona com estabelecimentos licenciados. A proposta consiste em aproximar um público carente no segmento, específico de roupas para a juventude. "A Gang vai para o interior para ser a loja do jovem, a marca da galera", diz Flávia.

O custo total do investimento não foi informado. A respeito do faturamento, a gestora estima o valor de R$ 200 mil mensais e diz que, com a aceitação da cidade, "o retorno deve ser imediato". Seis novos funcionários, todos locais, foram admitidos na nova unidade, reforçando o esquema de contratação por localidade adotado pela Gang. Somando-se Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados onde a marca está inserida, o total é de 400 funcionários.

A expectativa é que outras cidades do entorno de Santiago sejam atraídas pela loja, como Bossoroca, São Francisco de Assis, Nova Esperança do Sul, Mata, São Vicente do Sul, São Pedro do Sul, São Luiz Gonzaga e São Miguel das Missões.

De acordo com Flávia, há planos de expansão do e-commerce da loja para a segunda quinzena de junho. Em quatro ou cinco anos, a gerente afirma que o plano é dobrar a quantidade de lojas, mantendo sempre o mesmo modelo.