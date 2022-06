Vitor Ramil apresenta álbum inspirado em poemas de Angélica Freitas na Capital

Sem encontrar seu público desde março de 2020 por causa da pandemia de Covid-19, Vitor Ramil volta ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), neste sábado (4) e domingo (5), para lançar o novo trabalho Avenida Angélica. Ingressos, entre R$ 25,00 e R$ 150,00, no Sympla.

Inteiramente dedicado à poesia de Angélica Freitas, o espetáculo abrirá as comemorações do aniversário do Theatro, integrando a programação oficial dos 250 anos de Porto Alegre.

O álbum foi gravado em áudio e vídeo em agosto de 2021, sem público presente, no canteiro das obras de restauro do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, o terceiro mais antigo do Brasil.

Avenida Angélica traz 17 canções criadas por Vitor para poemas de sua conterrânea , publicados originalmente nos livros Rilke Shake e Um útero é do tamanho de um punho, mais a leitura do poema Ítaca pela própria poeta em vídeo gravado em Berlim, onde vive.

No palco, Vitor Ramil apresenta-se em formato solo, voz e violões de cordas de aço, em ambientação visual criada por Isabel Ramil, na qual iluminação, cenário e vídeos são uma espécie de segunda leitura não literal do poemas, conferindo ao show um caráter multimídia.

Décimo segundo título da discografia de Ramil, o álbum físico de Avenida Angélica, tem formato único, maior e diferente que o de um CD convencional. Trata-se de um documento que reúne fotos em seu enquadramento original, poemas e canções; edição histórica e limitada do encontro dos artistas no histórico teatro de sua cidade natal.