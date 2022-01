Série gaúcha sobre violência de gênero estreia primeira temporada na TVE

Confessionário - Relatos de Casa canal do YouTube do projeto, A série, concebida pela atriz e diretora de teatro Deborah Finocchiaro e pelo diretor de cinema Luiz Alberto Cassol, estreia sua 1ª temporada na TVE nesta terça-feira (11), às 21h30min. Idealizada no início da pandemia e transmitida inicialmente através noa produção é baseada em fatos reais e aborda violência doméstica e de gênero.

Nas três temporadas, cada um com nove episódios, atrizes interpretam histórias criadas a partir de relatos reais e também as suas próprias histórias. Além da violência física, a websérie também relata casos de violência psicológica, moral e pedofilia.

A primeira temporada teve sua estreia no dia 24 de agosto de 2020, a segunda em 22 de fevereiro de 2021 e a terceira temporada, realizada com recursos da Lei Aldir Blanc 14.017/2020, no dia 29 de março de 2021. Todos os episódios dispõem de recursos de acessibilidade (audiodescrição, Libras e legendas para surdos e ensurdecidos). A terceira temporada também traz legendas em inglês. Na TVE, as reprises serão aos domingos, às 22h, com acessibilidade.