Podcast 'Todo Dia 8' traz histórias de pioneirismo protagonizadas por mulheres

Está disponível desde a segunda-feira (8) a primeira edição do podcast Todo Dia 8, produzido pelo projeto gaúcho de jornalismo colaborativo e experimental Vós. A produção, lançada de forma a coincidir com o Dia Internacional da Mulher, resgata a trajetória de brasileiras, famosas e anônimas, que, muitas vezes, foram invisibilizadas ou não tiveram o reconhecimento merecido por atos de pioneirismo, coragem e talento em suas áreas de atuação.

O projeto une as jornalistas Geórgia Santos e Flávia Cunha, a atriz e diretora Raquel Grabauska e conta com a participação da locutora Andrea Almeida. Mesclando jornalismo e arte, o formato do podcast traz elementos de radioteatro para retratar a biografia das personagens escolhidas. Como forma simbólica de dizer que a luta das mulheres por equidade vai muito além de uma única data, os 10 episódios da primeira temporada serão publicados mensalmente, sempre no dia 8 de cada mês.

O primeiro episódio narra a trajetória de Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de despejo . Fenômeno literário na década de 1960, Carolina era uma mulher negra, favelada, mãe solo de tês filhos e sem educação formal, que abalou os alicerces da preconceituosa elite cultural brasileira. Em programas futuros, serão abordadas mulheres como a soldado Maria Quitéria, a ativista Olga Benário e a sindicalista Laudelina Campos, entre outras.