Instituto Moreira Salles promove debate sobre Erico Verissimo

Rascunho Nesta segunda-feira (1), o escritor porto-alegrense Paulo Scott e o cronista do jornalItamar Vieira Junior debatem a influência e o legado do romancista, tradutor e contista Erico Verissimo (1905-1975) na live Diálogo com o contemporâneo. A conversa faz parte da quinta edição da iniciativa Tempo de Erico, evento promovido pelo Instituto Moreira Salles (IMS).

A transmissão gratuita pelo Facebook e YouTube do IMS começa às 18h. No bate-papo, os convidados falarão sobre seus próprios romances e os diálogos possíveis com a obra de Verissimo. A mediação será de Elizama Almeida, assistente cultural do departamento de Literatura do IMS.

Doutor em estudos étnicos e africanos, Itamar Vieira é autor dos livros A oração do carrasco (2017) e Torto arado (2019), vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos em 2020.

Professor universitário, Paulo Scott já lançou obras de poesia e prosa, entre elas os romances Habitante irreal (2012) e Marrom e amarelo (2019), vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura de 2020.