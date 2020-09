Edição especial de 34 anos do Roda Viva entrevista Fernando Henrique Cardoso

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A edição comemorativa do Roda Viva vai reunir ex-apresentadores para realizar a entrevista coletiva com o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Completando 34 anos de existência, o programa jornalístico se consolidou como um dos mais importantes e tradicionais da televisão brasileira. Com apresentação de Vera Magalhães, a edição vai ao ar na TV Cultura, site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn e também nas Rádios Cultura FM (103,3) e Cultura Brasil (1200 AM).

Fernando Henrique, que completou 90 anos, será sabatinado por Daniela Lima, Heródoto Barbeiro, Rodolpho Gamberini e Matinas Suzuki. De Portugal, onde vive, Paulo Markun participará remotamente.

Como em suas participações anteriores, FHC discutirá os desafios do País, nos setores político, econômico e social. Também deve comentar sua recente declaração de que se arrepende por ter defendido a emenda constitucional que restabeleceu a reeleição, o que lhe garantiu um segundo mandato.

Fernando Henrique Cardoso foi presidente em dois mandatos, entre 1995 e 2002, além de ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, quando começou a ser desenhado o Plano Real, que iria controlar a inflação e estabilizar a economia do País. No mesmo governo, exerceu o cargo de ministro das Relações Exteriores.

Ele iniciou a carreira política no Senado, em 1983, ao assumir a cadeira de Franco Montoro, de quem era suplente e que havia sido eleito para o governo de São Paulo. Em 1986, foi reeleito com mais de 6 milhões de votos, depois de participar ativamente da campanha pelas Diretas Já, que visava uma transição pacífica do regime militar para a democracia.

Sociólogo, cientista político e professor universitário, o ex-presidente escreveu mais de 20 livros, além de ser formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), ser doutor em Ciência Política e atuar como professor na USP. É detentor de 29 títulos de Doutor Honoris Causa, concedidos por universidades do Brasil, Europa e Estados Unidos.

