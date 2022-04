Na quinta-feira, dia 28 de abril, o arquiteto Raul Rezende vai falar sobre “Estratégia Arquitetônica e de produto para o 4º Distrito”. Ele assina o projeto do 4D Complex House, que manterá a estrutura de uma antiga fábrica de vidros e erguerá um prédio com unidades residenciais na parte interna do terreno. "Essa conexão do antigo com o novo é um pilar importante do projeto. Não queremos que seja esquecido o passado do 4º Distrito, queremos trazer ele como resgate dessa memória industrial, que fortalece a identidade da região", avalia.

4D Complex House A palestra será às 18h na Fábrica de Sonhos (Av. Cairu, 376) e terá participação da arquiteta Leila Mattar, que vai contar a história da região, sua organização espacial, a arquitetura e as edificações que foram expressão da modernidade comercial e industrial da cidade. A atividade se encerra com pocket show com Alexandre Poeta. A realização é da Fábrica de Sonhos, Ergocentro e ABF Developments - responsável pelo. A participação é aberta e a confirmação deve ser feita até o dia 27 pelo número 51 981114888 ou pelo instagram @somos4distrito.