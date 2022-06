Lei Rouanet

Como leitor há décadas da coluna de Fernando Albrecht,. Não há setor no país mais regulado do que os incentivos diretos e indiretos à Cultura, sejam federais, estaduais e municipais. Este assunto é o centro da guerra que o bolsonarismo vem mantendo contra o setor. Mais vale comentar as escandalosas contratações de artistas como Gustavo Lima diretamente por Prefeituras do interior do país, sem licitação ou controle de qualquer título, legítima burla que já ensejou ações do Ministério Público e Tribunais de Contas. (Henrique de Freitas Lima, produtor cultural e advogado)