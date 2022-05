Comércio na Protásio Alves

"Insegurança e aluguel caro esvaziam polo comercial da avenida Protásio Alves" (Jornal do Comércio, página 14, edição de 16/05/2022). Muito antes da pandemia já existiam muitas lojas fechadas. Caminhava todas as manhãs e ia contando. A falta de estacionamento é o maior motivo. A violência está em todos os bairros. Em relação aos valores altos de aluguel, realmente é verdade. (Maria Angela Camini)

Parque da Redenção

Jornal do Comércio, página 14, edição de 11/05/2022 A Redenção é o parque do coração de todos os que nasceram e se criaram em Porto Alegre. Também daqueles que adotaram a cidade, passando a morar aqui, e o prefeito da Capital, Sebastião Melo, é o principal exemplo, que não é daqui, mas está remodelando a cidade, começando, como não poderia deixar de ser, pelo Centro Histórico. Ter um espaço de gastronomia na Redenção é uma beleza (). É uma boa iniciativa. (Paulo Antônio de Nogueira Freitas, Porto Alegre)

Boca de Rua

O pequeno jornal chamado Boca de Rua já tem 21 anos e está circulando na edição conjunta de abril, maio e junho, nas mãos do pessoal em situação de rua e risco social em Porto Alegre, cuja receita fica, integralmente, com os integrantes do grupo. É uma iniciativa que busca dar recursos ao pessoal que passa dificuldades. Um belo exemplo de que os jornais têm muita importância, sim. (Gilberto Ramos, Porto Alegre)

Ligação de luz

Pedi a ligação de luz à CEEE no apartamento 203, na rua Teixeira de Freitas, 289, bairro Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, mas não consigo que liguem porque os técnicos que compareceram no local disseram que têm que fazer grandes reparos. Acontece que até poucos dias o apartamento estava sendo usado, sem problema nenhum na luz. Apenas o inquilino, quando saiu, pediu o desligamento, como todo mundo faz. Não entendo por qual motivo ainda não consegui ter luz num imóvel em zona residencial tradicional com todos os demais apartamentos, poucos aliás, do edifício tendo ligações normais. (Rogério B. Fontoura, Porto Alegre)

Postos de gasolina

Em cidade do interior de Santa Catarina, a Justiça permitiu que uma rede de combustíveis deixasse que o próprio condutor do veículo, no caso automóveis, abastecesse o veículo, como vemos nos filmes. Por um lado, algo bom, por outro mais desemprego, que já é muito alto. A rede de combustíveis alegou que estava com dificuldades de contratar pessoas para trabalhar, os frentistas. Custou, mas chegou aqui também o modelo, com tanta gente precisando de emprego. (Sílvio Monclaire)