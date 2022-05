Gastronomia na Redenção

"Refúgio do Lago abre no dia 19 no Parque da Redenção" (Jornal do Comércio, edição de 11/05/2022) . Excelente iniciativa. Frequentava o orquidário e lógico que lamento o fim, mas há muito tempo poucas pessoas o visitavam e quando fechou, poucos notaram. O novo espaço acompanha as mudanças, mas já nasce limitando o público. Não aceitar dinheiro é simplesmente inadmissível. (Maria Angela Camini)

Mercado Público

eis que teremos a volta do segundo andar do Mercado em julho próximo. Ótima notícia (Jornal do Comércio, página 8, edição de 12/05/2022) Estava eu, com amigos e amigas, em um bar em 2013, na Floresta, se não me engano um sábado à noite, quando recebemos a notícia de que o segundo andar do Mercado Público estava em chamas. Pois agora, passados 9 anos,. O Mercado Público é uma atração de Porto Alegre com mais do que 100 anos. Merece todo apoio e conservação. Estarei visitando o Mercado, assim que o segundo andar for liberado. Ele merece, vou ali desde criança. (Luciana Collares)

Cobradores de ônibus

Ônibus sem cobradores visando baixar as tarifas pode se tornar um problema. Caberá aos motoristas ficarem atentos sobre os usuários para saber se passaram o cartão de cobrança? Se for assim, perderão o foco no trânsito, o que será perigoso. (Márcio Villasboas)

Ponte provisória

O Comandante Militar do Sul, General Valério Stumpf, autorizou o Exército a construir uma ponte provisória no Pedroso, haja vista que a ponte que existia foi levada pela enchente recentemente. O prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes, esteve em audiência com o general no dia 11, última quarta-feira. Uma ótima notícia para todos que precisam acessar o Pedroso, mas o Estado precisa fazer a sua parte, ou seja, construir uma nova ponte, recuperar outras e realizar reparos na ERS 630 que está em péssimas condições de trafegabilidade. (Guido Ávila, jornalista, São Gabriel/RS)

Patrimônio Histórico

Para quem ainda não sabe, existe há um bom tempo o Site Amigos do Patrimônio Histórico de Porto Alegre, com milhares de seguidores. Cultivam os prédios históricos da cidade, com fotos, pedindo que muitos deles sejam preservados, caso da Igreja que existia junto da Praça Otávio Rocha, no Centro. Ricardo Eckert, junto de outras milhares de pessoas, é um dos incentivadores do Site. (Renato Balbão)

Câmeras na polícia

É muito bom que os policiais militares tenham câmeras acopladas ao fardamento, durante o policiamento ostensivo nas ruas. Isso evitará muitos questionamentos sobre a atuação deles, nas ruas, quando, algumas vezes são acusados de truculência, violência e até mortes de infratores. Que a nossa Brigada Militar adote logo o modelo. (Ariovaldo C. de Lima, Porto Alegre)