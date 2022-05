O que está sendo dito por muitos há algum tempo, que os aplicativos de transporte acabariam sendo regulamentados com muitos artigos tirados da CLT e sendo aplicados aos sistemas, está acontecendo ("Governo quer legalizar motoristas de aplicativo", Jornal do Comércio, 28/04/2022). Daqui a pouco, todos os motoristas e motoboys, hoje avulsos e sem vínculo trabalhista algum nos aplicativos, serão empregados regulares. Quem bancará os novos custos? Os passageiros... (Rudinei Alvarez)

Câmeras de segurança

A Polícia Civil e a Brigada Militar deveriam acoplar aos seus sistemas de monitoramento as câmeras de vigilância de empresas, de edifícios e de trânsito. Penso que, com isso, estaria sendo ajudado o policiamento em Porto Alegre, onde assaltos rápidos e à luz do dia se tornaram corriqueiros. (Aldair Ortiz)

Irresponsabilidade

Querer atribuir ao presidente da República a responsabilidade por um irresponsável entrar no aeroporto com arma municiada e infantilmente desmuniciá-la em público é prova da covardia com que tratam o presidente. Podemos até discordar de alguma coisa do seu governo, ele não é perfeito, mas também não é ladrão. As pessoas de bem sabem reconhecer isso, e suas obras. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário)

Multas erradas

Meu carro Uno 4 portas, Vivace, ano 2014, cor prata, placas PUE 2J98, foi registrado há mais de 2 meses como desaparecido e com mandato de busca e apreensão dado por juiz em Tramandaí. Eis que recebo multas do Detran, incrivelmente, porque o veículo foi parado em barreira de fiscalização em Xangri-lá. Estava dirigido por pessoa sem habilitação (CNH), sem que o condutor fosse o dono, sem IPVA pago, segundo consta nas multas que recebi em Porto Alegre, no endereço que consta junto ao Detran. Informaram que o veículo não foi recolhido porque na praia não tem depósito de veículos apreendidos. Logo, continuo sem meu automóvel. Pode isso? (Rodrigo Bernardes)