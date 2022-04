Térmica de Rio Grande

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Jornal do Comércio, página 5, edição de 26/04/2022 Lastimável que, por um detalhe secundário e baseado num regimento interno, a Aneel haja negado permissão ao grupo espanhol para assumir e concretizar o projeto da construção da central de gás e da usina termelétrica (). Seria uma alavanca vital para a Zona Sul e todo o Estado, bem como para o Brasil, carente de energia elétrica. Os tão necessários empregos que geraria foram também ignorados. Vamos unir-nos. Quem sabe Bolsonaro edita uma Medida Provisória? (Adelino Soares, advogado)

Compra do Twitter

Jornal do Comércio, edição de 26/04/2022 Lendo e relendo, ainda assim fica difícil de se acreditar no valor pelo qual o bilionário Elon Musk comprou a rede social Twitter por US$ 44 bilhões (). Para se ter uma ideia clara sobre a quantia paga, basta multiplicar por 4,5 reais, que é quanto está valendo, em média, um dólar. É uma soma fabulosa. O homem tem dinheiro demais. Pelo jeito, nem sabe o que fazer com ele. (João Emílio Veras, Porto Alegre)

Transporte coletivo

Não aumentar a tarifa dos ônibus em Porto Alegre foi uma ótima ideia do prefeito Sebastião Melo. Mas, com isso, espera-se que as empresas também ampliem e mantenham frotas que atendam mais horários e zonas da Capital. Atualmente, muitas pessoas, empregados e estudantes, chegam atrasados nos seus locais de destino de manhã pela falta de cumprimento dos horários. (Marcos A. A. de Rose)

Leitura

Nas escolas, públicas e particulares, deve ser incentivado o hábito de leitura. Com a Covid-19 afastando os alunos das salas de aula por quase dois anos, a leitura foi prejudicada, geralmente abandonada. Antes tínhamos leitura em voz alta nas salas de aula, ditados baseados em assuntos de livros e o aprendizado vinha ao natural. Mas isso ficou parado por muito tempo. Tem que recomeçar logo. (Mariana Gizelda Alonso, Porto Alegre)