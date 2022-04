Trabalho pós-pandemia

Está mais do que evidente que as relações de trabalho não voltarão a ser, exatamente, iguais ao que eram antes da pandemia do coronavírus, que já incomoda há mais de dois anos. O trabalho feito desde casa, com o uso de computadores, mostrou-se algo muito bom e eficiente. Por isso, as mudanças nos costumes de trabalho serão inevitáveis e já incorporadas até, em algumas organizações. (Marco Antônio Gonçalves)

Remédios

O medicamento foi popularizado por um efeito colateral que ficou famoso, no caso do Viagra. Mas, ele é usado no combate a doenças reumatológicas e, principalmente, para combater a hipertensão arterial pulmonar. Porém, já foi feito um alarde, pedidos de CPIs, acusações e explicações. Ora, o medicamento foi colocado nos hospitais das Forças Armadas, logo, para a sua finalidade curativa, não pelo que estão acusando. (Carlos Bolívar Matoso)

Plano Diretor

Em relação à informação divulgada na capa e na coluna Pensar a Cidade de quarta-feira passada, com o título "Revisão do Plano Diretor será feita por consultorias", a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) informa que é prerrogativa legal do Poder Executivo realizar a revisão do Plano Diretor da cidade. A desistência da parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul não muda em nada a responsabilidade da prefeitura de realizar este importante trabalho de planejamento e gestão do município. (Germano Bremm, secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre)

Criminosos

Apesar dos dados oficiais serem positivos quanto à queda nos feminicídios, homicídios e latrocínios, pelo noticiário fica-se apreensivo com a quantidade de ataques e a facilidade com que jovens atacam para roubar um telefone celular. É uma tragédia perder um filho nestas condições. (Nádia Filomena)