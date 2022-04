Caderno Especial 250 anos de Porto Alegre, Jornal do Comércio, edição de 25/03/2022 A campanha do Jornal do Comércio para que os porto-alegrenses informassem seus locais preferidos na Capital foi um sucesso e apontou a orla do Guaíba (). Nos últimos meses, essa tem sido a busca dos que não se cansam de admirar aquela bonita obra, idealizada pelo arquiteto Jaime Lerner, já falecido, e colocada em práticas por diversos prefeitos, chegando até o atual, Sebastião Melo. (Márcio Lucas de Pavageau)

Desemprego menor

Jornal do Comércio, página 5, edição de 01/04/2022 O que mais os brasileiros querem está acontecendo, no caso da abertura de empregos formais (). Ter um emprego com carteira assinada é o desejo de milhões, após o desemprego em massa ocorrido nos mais de dois anos desde que a pandemia varreu todo o Brasil e já matou quase 670 mil pessoas no País, uma tragédia. Felizmente as vagas formais estão voltando e quem puder que se apresente nos pontos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), onde semanalmente são anunciadas centenas de vagas em diversas atividades. (Itamar Noronha)

Vídeos

As lojas que alugavam vídeos estão fechando, por falta de clientes. Penso que é consequência das tevês a cabo, pagas, mas que passam - e repassam demais, repetem filmes às vezes até 20 vezes em um mês -, deixando os que gostam de cinema sem necessidade de alugar vídeos e CDs. Eu muito frequentei videolocadoras até a década passada, mas parece que a época delas está acabando, como tantas outras atividades. (Gilberto Mansur dos Reis)

Cinto de segurança

Estamos todos abalados com o acidente de trânsito como tantos outros e citamos o jovem Rodrigo Mussi, ex-integrante do BBB no auge de sua fama. Esperamos sua recuperação com atenção, mas neste acidente trágico deste jovem, volta um tema importante: o uso do cinto de segurança e as responsabilidades do condutor e dos passageiros de não usar o equipamento obrigatório conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A mídia na exposição do acidente e da informação da investigação pericial transmite que houve falha do condutor ao dormir ao volante, entretanto, aponta para todos que a importância do uso do cinto de segurança neste grave acidente com sequelas múltiplas. Por isso ressaltamos a prevenção e o uso adequado do cinto, principalmente deve ser fiscalizado pelos condutores de prestação de serviços utilitários, não obstante sendo responsáveis pelas vidas conduzidas. Fazendo um levantamento estatístico e uma das notificações que os motoristas são autuados com veemência nas cidades, estradas e vias federais, transparece que não existe uma consciência de segurança e prevenção à vida. (Marcelino Pogozelski, técnico de Segurança do Trabalho e agente de fiscalização de trânsito)