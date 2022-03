Alta da inflação

Jornal do Comércio, edição de 18/03/2022 A inflação é agora a grande preocupação dos brasileiros (). Fui comprar frutas em um supermercado e paguei quase R$ 10 pelo quilo do mamão formosa inteiro, no total R$ 20, quando antes pagava em torno de R$ 14 e R$ 15, pela mesma fruta e peso. Abacate, também quase R$ 10 o quilo. Um pequeno me custou quase R$ 10. Por qual motivo frutas e verduras estão tão caras aqui em Porto Alegre? (Waldemar M. do Nascimento)

Sinaleiras

O serviço de manutenção das sinaleiras de Porto Alegre deve ser alertado que temos muitas delas com problemas ou sem funcionar. Isso é perigoso para o trânsito, quando tantos motoristas andam correndo. Se com sinaleiras muitos já não obedecem aos sinais, principalmente o vermelho, imaginem sem as sinaleiras estarem funcionando. (José Carlos Cerqueira de Campos)

Barulho

A rua Passo da Pátria, transversal da Lucas de Oliveira, bairro Rio Branco, teve muita movimentação na sexta-feira, dia 18. Muita gente, barulho demasiado e bebida. E tudo aprovado pela prefeitura, que não ouviu ninguém, nenhum morador, para autorizar a barulheira por horas. Está errado! (Giuliana Mantovani)

Senhas

A Tecnologia da Informação (TI) é uma maravilha que facilitou quase tudo para todos. Mas o uso de senhas e o bloqueio das contas bancárias têm sido um problema. Não sei bem os motivos, mas tenho senhas e contas bancárias - que usava antes sem maiores problemas, pelo computador ou o meu celular - bloqueadas seguidamente. Dia desses fui à agência onde tenho conta, falei com a gerente e ela desbloqueou. Na frente dela, testei e estava tudo certo. Menos de duas horas depois, queria fazer uma transferência, pronto, senha bloqueada. Isso já aconteceu mais de uma vez. (Télvio Ricardo Monteiro de Garcia, Porto Alegre)