"Pacote libera mais de R$ 150 bilhões aos brasileiros", Jornal do Comércio, página 5, edição de 18/03/2022 Para os que são da oposição, o que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está fazendo é um pacote de bondades, com vistas à sua reeleição em 2022. Mas, para os que o apoiam, é uma ação correta, quando tanta gente está passando por inúmeras dificuldades (). O Brasil pede ações e menos palavras, como é do feitio e quase uma tradição no mundo político nacional. O presidente tomou atitudes corretas, mas as críticas são as de que deixará déficit no Tesouro. Então, querem uma solução sem gastar nada para ajudar milhões de brasileiros? (Paulo Roberto Maciel, Porto Alegre)

Eduardo Leite

O governador Eduardo Leite (PSDB) vai ou não ser candidato a presidente? Ele está perto de aceitar a indicação, mas o problema é por qual partido. O PSDB deveria aceitá-lo como candidato, aí ele não precisaria mudar de agremiação, o que quase sempre traz críticas dos ex-companheiros e dos adversários, dizendo que o interesse pela nova sigla é apenas como candidato, sem convicção. Mas ele prometeu que decidirá até o fim deste mês. Vamos esperar. (Marcantônio Simões Aurvalle)

Eleições

Toda semana são publicadas pesquisas sobre as próximas eleições para presidente da República, continuando a aparecer em primeiro lugar o ex-presidente Lula (PT) e o atual, Jair Bolsonaro (PL, em segundo. Mas a diferença está diminuindo entre os dois. Enquanto isso, o ex-presidente Lula visitou o México e disse como vai governar o Brasil... Por mim, isso não acontecerá. (Izalda Lima Trindade)

Cooperativismo

Ao curso desses dias tormentosos que vivemos, torna-se compensador registrar as ocorrências positivas, como a da conclusão da nova sede administrativa da Cooperativa Agroindustrial Rio Pardo (Coparroz), às margens da BR-471, km 179,5. Há 72 anos, a Coparroz vem incentivando a lavoura orizícola da região, enfrentando e vencendo as instabilidades do setor. Com muito júbilo, pois, sua direção, associados, funcionários e fornecedores podem proclamar que estão contribuindo, ainda que modestamente, para a concretização dos princípios e finalidades que inspiraram os Tecelões de Rochdale e a consolidação da economia rio-pardense. (Fernando Wunderlich, advogado, Rio Pardo/RS)

Ucrânia

Se o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, vai aceitar que o seu país não entre mais na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), por qual motivo não fez isso há um mês, evitando tantas mortes? É uma incoerência. (Joel Marcos M. Pereira)