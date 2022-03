Jornal do Comércio, página 7, edição de 15/03/2022 Ainda bem que em pouco tempo teremos um estudo completo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto da Hidrovia da Lagoa Mirim, integrando comercialmente o Brasil e o Uruguai (). É o tipo de aproveitamento que já deveria estar em uso há décadas, tal a sua importância, gerando muitos empregos e, mais ainda, negócios. Parabéns à iniciativa! (Ricardo A. Dornelles, Jaguarão/RS)

Eleições

Jornal do Comércio, página 18, edição de 17/03/2022 Até agora só temos muita falação e poucas definições com relação às eleições para presidente da República, neste ano. Nem mesmo o governador Eduardo Leite (PSDB) confirmou se será ou não candidato, mesmo falando para um público que, em tese, o apoia, na Federasul (). Mas o problema é por qual partido, segundo ele mesmo falou. Enquanto isso, as pesquisas continuam mostrando só dois candidatos ponteando, Lula (PT) e Bolsonaro (PL), sem ainda uma terceira via com apoio popular. (Márcio Lima)

Depredação

Impressionante a depredação que estátuas e monumentos sofrem aqui em Porto Alegre. Nem a estátua de Bento Gonçalves, na avenida João Pessoa, escapou, levaram todas as placas de metal. Também o busto de Tiradentes, no Viaduto da Protásio Alves, perdeu a placa. Também temos prédios pichados, bancos de praças depredados. Grupos de pessoas, para mim marginais, fazem isso. Tem que ver, no caso das placas de metal, quem é que compra os furtos que são feitos. Lastimável isso. (Nélio Semensato).

Filme

Um filme que, em 2018, quando lançado, não teve a menor repercussão, agora diante das redes sociais e da sua proibição, virou sucesso. O filme polêmico - Como se tornar o pior aluno da escola - é de Fábio Porchat e Danilo Gentili, sendo hoje o 4º mais visto da Netflix. É muito ruim, mas, de tanto discutirem o seu enredo, virou sucesso após quatro anos. Só no Brasil! (Juvenal Martins)