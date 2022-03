capa do Jornal do Comércio, edição desta quarta-feira, 16/03/2022 Com dois anos de pandemia e, agora, a guerra na Ucrânia, promovida pela Rússia, vê-se que os brasileiros querem um emprego formal. A prova definitiva dessa vontade geral está publicada na. Foi uma multidão que buscou uma vaga no feirão de empregos promovido na Capital. Um emprego com carteira assinada é o que todos querem. Mas ainda temos gente que critica a flexibilização das normas trabalhistas. Aí, adoram os Estados Unidos, onde não tem 10% das garantias que um empregado, via CLT, tem aqui no Brasil. Incoerência. (Joel de Quadros)

Missão RS aos EUA

"Leite prevê desativação de usinas a carvão no Rio Grande do Sul" (Missão RS nos EUA, Jornal do Comércio, edição de 08/03/2022) Em relação à matéria, não esquecemos que o governador desmontou o Código Estadual de Meio Ambiente e liberou agrotóxicos banidos nos Estados Unidos e na Europa, desconsiderando recomendações de ambientalistas e do Ministério Público. (Paulo Renato Menezes, Porto Alegre)

Castelo

O Castelo de Assis Brasil, em Pedras Altas, no Sul do Estado, terá nova administração, que abrirá para visitação pública e dará conservação ao belo e histórico prédio. Muito boa ideia. Temos que preservar a memória gaúcha. (Rubens Bacellar)

Maria Rita

Trazer a Maria Rita, filha da inesquecível Elis Regina, para os festejos dos 250 anos de Porto Alegre foi uma acertada decisão e convite do prefeito Sebastião Melo. Elis Regina ainda está bem presente na mente e nos corações dos gaúchos e de milhões de brasileiros. Fazer um show da Maria Rita na Redenção, sendo ela uma artista consagrada e que veio sem cobrar nada, é perfeito para a cidade. (Noêmia Maria Guimarães)

Gasolina e Bolsonaro

A gasolina está cara, a maioria pede intervenção nos preços, por parte do presidente Jair Bolsonaro. Pois quando ele anuncia intervenção, aí vêm as críticas de que isso acarretará R$ 27 bilhões aos cofres públicos. Ou seja, ele é criticado por não fazer algo no caso dos combustíveis e, mais ainda, quando quer diminuir o custo dos combustíveis para a população. É brabo ser presidente no Brasil. (Eleonora da Rosa)

Guerra

Essa guerra continua a mostrar toda a estupidez dos seres humanos, pois estão morrendo civis, jovens soldados e nada será resolvido. Para a História, Vladimir Putin será lembrado como o causador de tantos sofrimentos aos ucranianos. (Nadir Centeno)