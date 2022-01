A cultura da inadimplência

página 6, coluna Opinião Econômica Refiro-me à opinião da colunista Cecilia Machado, em seu comentário publicado no Jornal do Comércio de 19/01/2022 (), em que afirma que aquele que quitar seus impostos em dia é um péssimo empresário. Concordo integralmente com ela, pois além de penalizar o bom exemplo, o bom pagador acaba privilegiando o mau pagador, contribuindo para estimular ainda mais a adesão dessa prática, nefasta aos cofres públicos. (Manoel Luiz Silva dos Santos)

Sinalização no aeroporto

Fui levar parentes no aeroporto de Porto Alegre, para embarque doméstico. Na saída, para voltar para casa, seguindo apenas as placas de Saídas, acabei entrando na BR e o único retorno foi quilômetros adiante, no primeiro viaduto da entrada de Canoas. Isso está errado. As indicações de saída só levam a uma locadora de veículos ali localizada, forçando o motorista a entrar na rodovia federal, sem acesso às avenidas Farrapos e outras, nem ao Centro da Capital. A Fraport, que tem feito um bom trabalho na administração do terminal, deveria sinalizar bem para o Centro de Porto Alegre a saída que seria, ou deveria ser a principal, pois penso que a maioria dos que usam o aeroporto chegam e saem de Porto Alegre. (Luís Carlos F. Bernardes, Porto Alegre)

Detran

Gostaria de saber quais os critérios de valores para cobrança da emissão do certificado de propriedade de veículos cobrado pelo Detran. É estranho que para emissão de um documento online são cobrados valores diferentes para cada tipo de veículo e, principalmente, valores exorbitantes. Paguei a emissão de certificado para um motorhome R$ 57,23, e para uma coureir 2011, R$ 85,22. (Bruno Pedro Rech, contador e empresário, Sarandi/RS)

Turismo

JC, 19/01/2022 O turismo continua sendo a "Indústria sem chaminé", conforme se dizia antigamente. Agora, o governo do Estado está ajudando para que o setor seja revitalizado, com o Programa Avançar no Turismo (). É uma boa iniciativa, pois, com a pandemia, muitos setores sofreram perdas e até ocorreu fechamento de atividades, com a dispensa de trabalhadores formais, algo lastimável. Vamos voltar com as nossas atrações turísticas, é o que todos querem. (Lúcia Montenegro de Quadros, Porto Alegre)

Calendário

Acredito que por conta da pandemia, a Caixa Econômica Federal (CEF) não distribuiu, em suas agências, o calendário de 2022. Ele é o mais procurado pela facilidade de se verificar dias e datas, com letras e visual bem grandes, mesmo à pouca distância. Uma pena, pois sou cliente da CEF e sempre busco o calendário que é distribuído gratuitamente. (Rogério B. Ferreira, Porto Alegre)