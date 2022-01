Comércio da Azenha

(coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio de 10/01/2022 Boa reportagem sobre a Azenha, bairro importante na história de Porto Alegre). Já foi um polo comercial dos mais importantes, logo após o 4º Distrito, até os anos de 1970. Minha mãe ia lá, na Azenha, quando queria comprar produtos bons e baratos. Meu pai, integrante da Guarda Civil, polícia fardada da Segurança Pública em Porto Alegre, ia até a empresa Fernandes Costa, que tinha os fardamentos que ele e os integrantes da corporação usavam, que iniciou em 1930 e foi extinta em 1967, após décadas de bons serviços na Capital, tanto na segurança ostensiva, com as populares radiopatrulhas, quanto no trânsito e enfrentamento de distúrbios, com a tropa de choque. (Arnaldo Gomes de Sá)

Jaime Cimenti

Sou assinante do Jornal do Comércio e gostaria de dar parabéns a Jaime Cimenti (coluna Livros, caderno Viver) pelas suas colunas aos finais de semana. (Emílio F. H. P. de Freitas)

Artigo

Jornal do Comércio do dia 13 de janeiro, com o título "Mitos e mitômanos" Li e reli o artigo de Carla Rojas Braga no. Recomendou ela que "Os mitômanos precisam de intervenção hospitalar ou carcerária". Entendo que o ladrão, em regra geral, é um mitômano, especialmente aquele que atinge o grau de cleptomaníaco, pois subtrai por impulsão, não por necessidade. Seguindo a recomendação desta psicóloga, "jamais serem reeleitos", entendo que os que foram julgados e condenados em diversas instâncias do Judiciário não devem ser reconduzidos a cargos públicos. No dicionário Aurélio "Mito - Narrativa de tempos heroicos". (Carlos Edison Domingues, Santa Maria/RS)

Pandemia

O ano está andando e, ao contrário do que se esperava, que 2022 marcaria a volta total das atividades, isso não está acontecendo. A pandemia continua à espreita de todos, ainda mais agora com a Ômicron sendo considerada uma doença bem mais fácil de ser transmitida, ainda que com menos perigo de morte. Mas, não se pode descuidar dela, não. Todo cuidado é pouco, vamos continuar lavando as mãos, usando máscaras e evitando aglomerações. (Rubens Portinho de Medeiros Santos, Porto Alegre)

UCS em Bento