Ruas vazias

coluna Começo de Conversa de 19/01/2022 do Jornal do Comércio Porto Alegre está mesmo bem paralisada e com pouca gente nas ruas. Isso foi o que constatou o colunista Fernando Albrecht, na. Também tenho andado pelas ruas do meu bairro e vejo a baixíssima frequência em locais onde, antes, havia muitas pessoas. Sinal de que a pandemia e com suas variantes não deu sossego para a maioria de nós. (Sinara Ramos Petry)

Greves

Se há greve antipatizada é esta que prometeram servidores de altos escalões do governo federal. Não só têm estabilidade, não podem ser demitidos a não ser com falta mais do que grave e recebem bem e em dia, ano após ano. Por qual motivo, em plena pandemia e com os cofres federais no vermelho em razão da ajuda aos mais necessitados, pensam em greve? (Paulo de Tarso Cavalheiro)

Eleições

Estas próximas eleições para presidente estão provando, mais uma vez e parece que de maneira definitiva, que os políticos têm interesses eleitoreiros, não metas pragmáticas. O que se vê de gente que era totalmente contrária a uns e outros partidos e agora estão se unindo não deixa mais dúvidas disso. Vale é o interesse eleitoreiro, os postulados que fiquem a reboque deles. (Nádia Meirelles Correia, Porto Alegre)

Eleições II

As eleições serão neste ano, em outubro, para que os brasileiros escolham quem será o futuro presidente da República. No entanto, há uma confusão partidária, com apoiadores e contra as coligações, no caso, a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Fica mesmo a sensação de que o que interessa é vencer o pleito, com todo o tipo de agrupamento, ainda que com políticos que, há poucos anos, eram inimigos totais de algumas chapas. Nada como um dia depois do outro... (Boeira Castro de Menezes)

Tribunal de Contas

Mais uma notícia que causa justa indignação ao povo, cada vez mais sobrecarregado de tributos. Trata-se de algo inaceitável mormente dentro de um órgão com muitas mordomias e que paga gordas remunerações a seus conselheiros, muitos dos quais já recebem polpudas aposentadorias. Foi divulgado que o Tribunal de Contas da União (TCU) apurou gastos pessoais e outros no uso de verbas públicas levantadas por parlamentares. Sendo fato já frequente, é mais lamentável porque essa análise ocorreu com sete anos de atraso! Até quando a sociedade vai permitir isso e a atual forma de escolha dos conselheiros? (Adelino Soares, advogado)