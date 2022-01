Onda de calor

Estiagem

Jornal do Comércio, página 10, edição de 11/01/2022 Em referência à seca que enfrenta o Rio Grande do Sul (), penso que o nosso Estado vai ser ainda muito impactado, e de forma muito negativa, assim como toda a nossa economia gaúcha. O Estado vai ter muitas dificuldades se tudo isso que está previsto se confirmar. Arregacemos as mangas e muito trabalho desde já! (Jorge Wisniewski)

Tudo Fácil

Zaffari vai ter agências do Tudo Fácil em dois shoppings center Em relação à abertura de agências do Tudo Fácil em dois shoppings do Rio Grande do Sul ("", Jornal do Comércio, coluna Minuto Varejo, edição online de 11/01/2022), se ainda for prestado um bom serviço, é uma boa iniciativa. Já fiz documentos no Tudo Fácil, mas faz tempo. (Gisele Garcia)

Comércio de bairro

Essa pandemia que nunca acaba não está sendo generosa com o comércio de rua. Esse comércio que mantém os bairros pululantes, que vive justamente das e para as pessoas que ali frequentam, que dependem da propaganda boca a boca. Como o fluxo não voltou, muitos já sucumbiram, outros estão por um fio, e acredito que a grande maioria esteja aberta por pura resistência dos seus proprietários. Por isso, faço aqui um apelo. Esses pequenos heróis precisam de você. Do sorriso dos seus olhos, do abraço sem abraçar, da distância com cuidado, das suas palavras de estímulo e carinho. E, principalmente, da sua presença. (Carla Kohlrausch, Porto Alegre/RS)

Inflação alta

"Inflação oficial fecha 2021 com alta de 10,06%", Jornal do Comércio, página 5, edição de 12/01/2022 Sobre a alta da inflação noticiada (), estamos enfrentando uma crise econômica mundial com a pandemia. É um tal de fecha tudo, fique em casa. Por acaso tem alguém pensando que fechar uma economia não traria prejuízos? (Ana Maria Longaray)

Inflação alta II

Em relação à notícia sobre o índice de inflação alta no Brasil, quem vai ao supermercado já sabe que esse aumento da inflação é muito maior do que os 10% divulgados. (Robinson Ribeiro)