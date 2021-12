Aplicativos e a CLT

Como era mais do que esperado, muitos motoristas de aplicativos como o Uber estão pleiteando na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo empregatício, com os direitos trabalhistas decorrentes (). Isso será um baque no modelo, onde particulares não profissionais usavam seus veículos para fazer corridas, ganhando um extra em meio à crise da saúde. Vamos ver o que a Justiça do Trabalho vai decidir, mas parece mesmo que a tendência é reconhecer o vínculo. Aí, acabará o modelo, com certeza. (Manoel dos Santos Martins, Porto Alegre)