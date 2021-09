a manutenção da Estátua do Laçador, cartão-postal na entrada de Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 29/09/2021) . Mas sugiro que na volta da estátua ela seja bem iluminada, tenha uma placa junto, informando o autor dela, data da inauguração e quem serviu de modelo. No exterior, tudo que é bonito e atrai visitantes é bem iluminado, tem placas indicativas e tem cercamento. Por que não fazer o mesmo aqui? (Manoel Soares Decarli, Porto Alegre) É muito bom fazer. Mas sugiro que na volta da estátua ela seja bem iluminada, tenha uma placa junto, informando o autor dela, data da inauguração e quem serviu de modelo. No exterior, tudo que é bonito e atrai visitantes é bem iluminado, tem placas indicativas e tem cercamento. Por que não fazer o mesmo aqui? (Manoel Soares Decarli, Porto Alegre)

Altura dos prédios

coluna Palavra do Leitor, página 4, edição de 29/09/2021 do Jornal do Comércio Em resposta ao leitor Pedro Vilalba (), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, responsável pelo Programa de Reabilitação do Centro Histórico, gostaria de esclarecer que o projeto prevê edifícios com 200 metros de altura apenas em determinadas quadras do Centro, próximas à Rodoviária de Porto Alegre, dentro dos critérios urbanísticos estabelecidos. Para a Rua da Praia, o programa prevê a possibilidade de uso misto das edificações e recuperação do patrimônio histórico e cultural para atrair moradores de volta para a região central da Capital. (Carla Bisol, coordenadora de Comunicação da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre)

Lixo na Orla

Todo final de semana é a mesma notícia, o lixo tomou conta da nova e bonita orla do Guaíba. Mas por que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) não coloca contêineres lá, tanto para resíduos recicláveis quanto para entulhos? É a solução, ou a notícia continuará sendo o lixo acumulado nos sábados e domingos, pelos porcalhões que usufruem daquele belo local de Porto Alegre. (Ana Maria Pinto)

Gasolina

Há uma crise de petróleo no mundo todo. Mas aqui no Brasil a culpa pelo aumento dos preços da gasolina e do óleo diesel sempre é da Petrobras e do presidente Jair Bolsonaro. Por que não publicam o valor de um litro de gasolina nos Estados Unidos, em dólar, aí fazendo a comparação em reais? (Hugo José de Carvalho)

Cinemas

Pelo jeito, os cinemas, mesmo os de shopping centers, não voltarão tão cedo. O costume de ver em casa filmes há cerca de 19 meses parece que também veio para ficar. Uma pena, para quem gosta de ver um bom filme no escuro e no silêncio das salas de cinema. Mas a pandemia mudou quase tudo, os cinemas não ficaram de fora. Uma pena. (Saulo Campos)