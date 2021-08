Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Destinar R$ 53 bilhões para um programa assistencial como o Bolsa Família é algo muito importante. Espero que as pessoas possam comprar alimentos e se sustentar enquanto esse maldito vírus continuar entre nós. Mas, são R$ 53 bilhões ( Jornal do Comércio, página 5, edição de 10 de agosto de 2021 ). Para os que só criticam o governo, esta é uma ação que só merece elogios. (Nair D. Candice)

Desfile

O presidente Jair Bolsonaro parece que precisa sempre estar em atrito. Foi noticiado que foi ideia dele o desfile de grupos militares em Brasília, em vez de ir direto para o campo de instrução longe da Capital Federal. Logo, as críticas vieram ao natural. O presidente que trate de governar, de comprar vacinas e pare com as implicâncias e ideias como essa que só têm desgastado muito ele. (Marilena Sampaio)

Desfile II

Quanta crítica a um desfile tradicional, para exercício, que é feito anualmente, pela Marinha, com a participação agora do Exército e da Força Aérea, a 90 quilômetros de Brasília, mas passando pela Capital Federal. Como gostam de fazer confusão, meu Deus! (Adroaldo L. Serrano)

Poderes e ataques

Ao contrário da prometida harmonia entre os Três Poderes da República, o chefe do Executivo tem intensificado os ataques aos demais. Não importa tê-los direcionado agora a este ou aquele integrante destes, pois abala o respeito que se deve ter às respectivas instituições, à estabilidade indispensável aos investimentos e a mais empregos, além da nossa paz interna. A sociedade deve dizer: pare! (Adelino Soares, advogado)

Praça da Encol

Palavra do Leitor, edição de 11/08/2021 do Jornal do Comércio Concordo com a leitora Juliana de Sá (), de que a praça da Encol receba mais bancos. A Melnick, que adotou e cuida muito bem da praça, sempre com limpeza e canchas de esportes bem utilizadas, poderia colocar mais bancos, pois a frequência é muito grande na praça e, às vezes, nos fins de semana, faltam bancos. Como a leitora Juliana de Sá, eu digo que fica a sugestão à incorporadora de imóveis, com 50 anos de atuação. (João Carlos Rosa, Porto Alegre)

Sinaleiras

Não sei se é caso de falta de energia ou mesmo roubo de fios. Mas tem muita sinaleira não funcionando em alguns bairros de Porto Alegre, principalmente no último domingo, Dia dos Pais. A EPTC que fique alerta, e a Polícia também. (Ricardo Mansur)