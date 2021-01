Piratini prepara projeto de um novo Fundopem Jornal do Comércio, 31/12/2020), o problema do Rio Grande do Sul é a carga tributária, que afugenta todos daqui. Qualquer produto aqui é mais caro, mesmo o mais comum insumo, por isso ficamos para trás em todos os setores. (Jorge Alberto Martinez Lopes) Em relação à matéria "" (, 31/12/2020), o problema do Rio Grande do Sul é a carga tributária, que afugenta todos daqui. Qualquer produto aqui é mais caro, mesmo o mais comum insumo, por isso ficamos para trás em todos os setores. (Jorge Alberto Martinez Lopes)

Auxílio emergencial

Estamos em janeiro e o auxílio emergencial do governo federal, que ajudou milhões de brasileiros, acabou (Jornal do Comércio, página 5, edição de 30/12/2020). São quase 68 milhões de brasileiros que ficarão sem uma renda mínima mensal. É um grande problema e não se sabe se terá solução, pois o governo federal está com quase R$ 900 bilhões de déficit. (Fernando Antônio da Rosa, Porto Alegre)

Corporativismo

É lamentável o cenário que assistimos diariamente, promovido pelo centralismo, corporativismo, disputa de vaidades e pelo poder em Brasília, seja no Congresso legislador e fiscalizador, do Judiciário que deveria julgar o cumprimento da Constituição e ser imparcial nos julgamentos, e no Executivo e seus ministérios que deveriam agir mais com efetividade nos temas que lhe dizem respeito e responsabilidade. Deveriam falar menos, evitar declarações e opiniões polêmicas acerca de fatos e atos de outras áreas. Votações de projetos importantes em passo de tartaruga, quando andam! Brasília parece uma ilha de fantasia, com raros momentos de lucidez e racionalidades. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial, Porto Alegre)

Bitcoin

O bitcoin continua quebrando recordes. Dia 30/12/2020, o valor da criptomoeda saltou para US$ 28.599,99, depois de quase quadruplicar em 2020, em meio ao aumento do interesse de investidores maiores. Com o novo recorde, a moeda digital acumulou valorização de 295% em 2020. Para mim, é apenas uma pirâmide financeira. (Ricardo Bergamini, analista financeiro)

Educação equivocada

O ensino universal praticado mas no mundo, além de cegar alunos para a existência dos bens mais importantes e elevados para as pessoas, cria um meio social medíocre, carniça para ideologias liberais, propagadas aos quatro ventos por meios de comunicação de massa. São pessoas que mal sabem expressar o que se passa nelas, mas são ávidas em "raciocinar" criticamente. O que lhes resta é buscar os bens que pensam que as realizaram (a busca do prazer e a fuga da dor), achando estranho tudo que passe dessa mesquinharia. A bem da verdade, a educação que nós temos faz-nos sermos os piores dos homens e sermos dignos daquilo que conhecemos por Inferno. (Vinícius Pina)