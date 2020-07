O governo do Rio Grande do Sul divulgou detalhes sobre a série de projetos que compõem a reforma tributária, que, edição de 17/07/2020). É urgente uma solução para os cofres públicos do Estado. A reformulação no sistema tributário gaúcho deve ser debatida com todos os setores da sociedade e com amplo diálogo dos deputados com o governo, a fim de que possamos cobrir o rombo de R$ 2,8 bilhões que o fim da majoração do ICMS gerará nas contas públicas do Rio Grande do Sul a partir de 2021. Além disso, é preciso admitir que o Estado possui um sistema tributário antiquado, muito aquém do necessário para que possamos nos tornar uma unidade federativa competitiva e atrair novos polos industriais, para fomentar nossa economia e, por consequência, desafogar os cofres públicos. (Lucas Loeblein, Gravataí/RS)