China desponta na economia

Jornal do Comércio, página 10, edição de 08/11/2019, com material enviado de Xangai pelo jornalista Guilherme Kolling ( Incrível o avanço da economia chinesa nos últimos 30 anos. No, página 10, edição de 08/11/2019, com material enviado de Xangai pelo jornalista Guilherme Kolling ( Xangai se consolida como vitrine do mundo ), pode-se ver o espantoso crescimento e a importância da presença brasileira na Feira de Xangai, que tem 115 países participando. Vamos colocar negócios lá e mantê-los. A China pode comprar tudo o que quiser, tem trilhões de dólares em reservas cambiais. (Mário Solester de Paula, Três Coroas/RS)

Bolsonaro X Lula

Fez muito bem o presidente Jair Bolsonaro em não comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que decidiu pela ilegalidade da prisão em segunda instância. Tudo o que ele disser vai ser motivo de contestações e críticas. Trate de governar o Brasil e resolver os grandes problemas nacionais e deixe o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva levar a vida dele. (Inácio Montella, Bento Gonçalves/RS)

Tabelionatos

A partir do mês de dezembro de 2019, os Tabelionatos de Protesto do Rio Grande do Sul estarão utilizando um novo critério para apontamento de títulos, ou seja, a postergação do pagamento dos emolumentos e das demais despesas. O Provimento nº 86 do Conselho Nacional de Justiça trará grandes vantagens para quem tem créditos a receber, pois evitará que os credores necessitem proceder o adiantamento dos emolumentos junto ao Tabelionato para que o protesto seja efetuado. Os credores de títulos cujos moradores residam na Capital do Estado podem encaminhar as cobranças diretamente na Central Distribuidora de Títulos (CDT) - na Andrade Neves, 404 -, que posteriormente encaminhará a um dos três Tabelionatos de Protesto para que o protesto seja lavrado, após o devedor ser notificado. (Evandro Nogueira de Azevedo, tabelião, 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Porto Alegre)

Futebol

O primeiro título estadual do Esporte Clube Cruzeiro em Cachoeirinha foi ganho no sábado passado, campeão Sub-17, juvenil, com um empate contra o valoroso Brasil de Pelotas. Antes, vitória em Pelotas. O Cruzeiro foi fundado em 1913 e o foi primeiro campeão de futebol de Porto Alegre, em 1918. Mas o título estadual acabou não sendo disputado por conta da terrível Gripe Espanhola, a Influenza. Então, em 1919, foi justamente o Brasil de Pelotas o primeiro campeão gaúcho, pois disputavam então o campeão de Porto Alegre e Região Metropolitana, o campeão da Zona Sul (Brasil) e o campeão da Fronteira. Espero que o Cruzeiro consiga mais e mais títulos em Cachoeirinha. (Paulo Cicero Casa Nova, conselheiro do Cruzeiro)