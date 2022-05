Depois da Renner, shopping do Zaffari ganha reforço de hub da saúde

Depois da âncora da Lojas Renner abrir em fim de abril , o shopping mais novo do grupo Zaffari está prestes a ganhar mais um reforço para o fluxo tão almejado pelo empreendimento. Previsto dentro do mix do projeto Linked com Melnick e Hospital Moinhos de Vento (HMV), o hub da saúde estreia no segundo semestre no Bourbon Teresópolis, que completa um ano de abertura em junho.

A filial da maior varejista de moda brasileira abriu em março, gerando mais fluxo no segundo andar do Bourbon que abrange bairros em direção à Zona Sul da Capital.

Na época, a Airaz, gestora de shoppings e galerias do grupo, que tem a maior operação de supermercado do Rio Grande do Sul , apontou que a largada do complexo de saúde iria aportar maior fôlego ao empreendimento, dentro do que foi planejado para o complexo.

"O shopping segue a sua trajetória de se tornar um ponto de referência para a comunidade local e deve ampliar ainda mais a sua atração de público quando os consultórios e unidades clínicas do Hospital Moinhos de Vento, que fazem parte do complexo imobiliário do local (Hub da Saúde), passarem a operar", projetou a Airaz, em nota à coluna.

Será o segundo hub do estilo assinado pelo hospital. O primeiro fica em Canoas. O hospital não detalha ainda como vai ser a unidade que vai operar em uma das torres que compõem o conjunto anexo ao Bourbon Teresópolis. São duas torres erguidas pela Melnick, sendo uma residencial, com 140 apartamentos, e outra comercial, com 168 consultórios e salas. O investimento total foi de mais de R$ 180 milhões.

As duas frentes são estratégicas porque o fluxo passa principalmente pela área do mall, onde estão mais lojas, pontos de alimentação e supermercado Zaffari.

O grupo hospitalar informa que investirá quase R$ 15 milhões em dois novos Hubs da Saúde. O valor abrange o Linked e o terceiro a ser montado no Pontal Shopping, no Pontal do Estaleiro, na orla do Guaíba. O Pontal deve abrir entre setembro e outubro. O hub deve ser aberto até 2023. Entre os três complexos, o aporte chegará a R$ 35 milhões.

Segundo o HMV, que vai instalar sua faculdade no Total Shopping , também na Capital, a data da instalação na orla vai depender de liberação da área e estruturação das instalações, entre equipamentos e demais unidades de atendimento.

"A estrutura será semelhante a do Hub da Saúde no Max Plaza de Canoas. Entre os serviços a serem oferecidos estão previstos: Núcleo de Vacinas, Núcleo de Infusões e consultas com especialidades médicas", lista o HMV, em nota.

As duas unidades do HMV são cruciais em meio a uma maior disputa no setor de saúde privado no mercado da Capital e Região Metropolitana, com a entrada inclusive de grupos de fora do Estado.