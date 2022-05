Starbucks abre loja no Centro Histórico de Porto Alegre

A primeira loja de rua da rede de cafeterias Starbucks abriu no Centro de Porto Alegre. A loja com 143 metros quadrados fica localizada na Galeria Chaves, na Rua dos Andradas.

Duas lojas ficam localizadas no Aeroporto Salgado Filho , com terceira a caminho uma no BarraShoppingSul ParkShopping Canoas Esta é a quinta loja da rede no Rio Grande do Sul e quarta na capital gaúcha.uma, ee uma no

A arquitetura inspirada no estilo neorrenascentista é marcante no edifício tombado, e a loja toma partido da estrutura de concreto, deixando-a exposta nos dois pavimentos. Os tons claros foram escolhidos de forma a estarem em sintonia com o restante do edifício e fazerem com que a loja seja naturalmente integrada a este contexto.

A expressão artística característica da marca está presente em toda a extensão da loja, com pinturas assinadas por Fernando Chamarelli, que trazem a loja à vida com a famosa sereia, transformando-a no third place convidativo que nosso cliente sempre procura.