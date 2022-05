Terceira rede gaúcha abre segundo atacarejo em 30 dias

A expansão de atacarejos mantém ritmo acelerado no Rio Grande do Sul. A bandeira Macromix, ligada ao Unidasul, terceiro maior grupo supermercadista gaúcho, abre no fim do mês uma nova loja. Será a segunda em pouco mais de 30 dias a estrear

A operação da marca é focada na Região Metropolitana (RMPA), Vale do Sinos e Litoral Norte. A próxima unidade do atacarejo a abrir fica em Tramandaí, prevista para outubro.

No fim de abril, a marca já havia inaugurado a terceira loja em São Leopoldo, que é hoje a maior unidade do estilo, que une volume de atacado e autosserviço de supermercado.

Desta vez, o ponto fica em Portão, às margens da ERS-240, no sentido Vale do Sinos para o Interior.

A filial abre no dia 26, com com 3,1 mil metros quadrados de área de venda.