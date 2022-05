Starbucks da Galeria Chaves ganha mobiliário e desperta atenção no Centro

O novo ocupante estrangeiro do Centro Histórico de Porto Alegre está com a montagem da operação quase pronta. A coluna estava circulando pela rua dos Andradas (Rua da Praia) esta semana chuvosa e conseguiu registrar como já está ficando internamente a nova filial da rede de cafeteria norte-americana Starbucks.

O mobiliário segue o perfil das outras lojas da Starbucks já abertas no Rio Grande do Sul, com tons mais claros. A operação vai ocupar três níveis, do subsolo ao mezanino (janelas superiores). A unidade na primeira da galeria comercial da história desse tipo de empreendimento porto-alegrense, chegou a ser prevista como a primeira que abriria na Capital, em 2021.

Aqui uma observação: como é uma cafeteria no Centro, que tem toda a pegada de ser mais antigo, com arquitetura marcante e com um mega fluxo, a expetativa da colunista era de que fosse criado um layout não necessariamente com a fisionomia de móvel planejado, mas dosando ambiente mais clássico. Mas vamos ver o resultado final ainda.

Tem outra loja da marca sendo montada na área do check-in do aeroporto , que até pode abrir antes da do Centro. O representante da rede no Brasil não fala nada de prazo de abertura de nenhuma das duas cafeterias.

Como estava a montagem em março

Da rua, é possível ver como está ficando a parte interna da futura cafeteria na rua dos Andradas. Foto: Patrícia Comunello/JC

Questões ligadas ao patrimônio histórico do prédio, que é tombado, exigiram mais atenção na execução do projeto, como sustentação para um dos níveis, no subsolo. A cafeteria ocupará três pisos.

E qual será o efeito da chegada da marca à região e o que ela espera?

Francisco Zancan, sócio-diretor da Space Hunters, especializada em identificar melhores pontos para atividades comerciais e fez levantamento exclusivo para a coluna , define como "emblemático" o movimento da Starbucks.

"Vai abrir no Centro da cidade, em um prédio bonito e que chama a atenção e tem ainda grande fluxo", elenca Zancan.

"O Centro ainda concentra movimento de outras regiões e de fora da cidade, devido aos terminais de transporte. A galeria se situa em uma das áreas 'mais quentes' em termos matemáticos, seguindo o índice de facilidade de concentração natural de pessoas, que ficam entre as praças da Alfândega e Dom Feliciano", delimita Zancan.