Por que a abertura da Renner em shopping do Zaffari era tão esperada

> Quais são os 12 empreendimentos que o Zaffari está fazendo ou vai fazer em Porto Alegre e RMPA. Complexo Beldevere, que terá hiper do Zaffari, começa obras . Quais são osestá fazendo ou vai fazer em

A situação vai mudar um pouco nesta sexta-feira (29), quando, finalmente, a loja âncora da Renner abre as portas na área do empreendimento. Como é justamente no segundo piso, a solidão dos três únicos ocupantes vai amenizar.

Vizinhos à nova inquilina, estão na lateral esquerda (olhando de frente para a Renner) a Livraria Santos, que já foi mostrada aqui na coluna , e a TOP in House Móveis & Decorações. No lado oposto, fica o quiosque da Bella Gula, conhecida marca de confeitaria da Capital.

"Estou subindo pela primeira vez no segundo piso porque precisei levar minha filha ao banheiro, que só tem aqui em cima", comenta a administradora e terapeuta Josane Jacobsen. A coluna confirmou com a segurança que acessar os sanitários só pegando a escada rolante para o segundo nível.

Josane com a filha Verona estava esperando a abertura da Renner e diz que super é limitado. Foto: Patrícia Comunello/JC

"Já vim outras vezes aqui esperando comprar umas coisinhas na Renner e informaram que não estava aberta ainda", comenta Josane, que comemorou a notícia da abertura, informada pela colunista na última terça-feira (26).

Vendedor da loja de moveis, Leonardo Mendonça espera que a varejista de moda gere fluxo na área onde a loja de sofás e outros mobiliários fica. É só isso que ele pensa, até para vender mais. Mendonça já atuou na filial no complexo onde tem Zaffari e Cassol, na Zona Norte, e garante:

"As pessoas vão comprar pão e leite e saem com sofá".

Como para acessar a Renner, o principal corredor passa em frente a TOP in House, o vendedor também aposta que os clientes que forem em busca de uma roupa nova podem também adquirir um móvel na saída.

"Precisamos de movimento", reforça ele.

'As pessoas vão comprar pão e leite e saem com sofá', avisa Mendonça, que espera a nova vizinha no shopping. Foto: Patrícia Comunello/JC

A chegada do Bourbon Teresópolis à região foi vista como uma valorização da localização, às margens do corredor movimentadíssimo da Terceira Perimetral Sul (avenida Aparício Borges), e aposta do Zaffari em suprir a carência desse tipo de operação para o entorno.

Para a vizinhança, ter o supermercado da marca foi "um prêmio" . A coluna já mostrou em outra reportagem após a abertura. Mas agora também há uma certa decepção, admite a administradora:

"É um super pequeno, muita coisa a gente não acha. É mais para resolver demanda mais rápida", diz ela. "Precisamos de algo mais forte aqui", diz Josane, referindo-se ao tamanho do super.

"Como seria Bourbon, a expectativa era grande."

A unidade segue padrão das últimas inauguradas, como os Zaffari Hípica, na avenida Juca Batista, extremo sul da Capital e uma região que experimenta forte expansão e diversificação de negócios, e Lindoia, na avenida Panamericana, na Zona Norte, que antes foi um Nacional. Esta última loja abriu um dia antes do Bourbon Teresópolis, em junho de 2021. Na época, foram duas novas operações em em dois dias , após cinco anos sem abrir lojas ou empreendimentos.

Em setembro do ano passado, tapume com campanha do McDonalds cirou expectativa sobre a chegada do fast-food

No super, um funcionário confirmou que muitos clientes comentam que não encontram tudo que buscam e disse que o tamanho da área é culpa da lei municipal que restringe a 2,5 mil metros quadrados de área de venda.

Hoje tramita na Câmara Municipal projeto que tenta acabar com a limitação, prevista em lei de 2001. Na época, a medida buscou barrar o ingresso de mais operações de grande porte de grupos de fora, como hipermercados, que poderiam matar pequenos mercados.

Em setembro de 2021, a coluna informou previsão de novas unidades no Teresópolis . Seriam 12 novas até dezembro. O grupo admitiu ainda que negociava a implantação de um McDonalds. Um grande tapume na área de alimentação chamava a atenção. Mas o Zaffari alegou que era apenas uma propaganda do fast-food.

Das 12 listadas para abrir, a coluna verificou que duas, justamente de alimentação, não estão operando ainda: a Grand Crepe, que tem filial no Bourbon Ipiranga, e a Pastelaria dos Brothers, que tem unidade no Zaffari Hípica, com um mall repleto de lojas e área de fast-food, reforçando o apelo que a região tem hoje para negócios.

Pelo site do Bourbon Teresópolis, são 20 operações abertas - 21 com a Renner, incluindo o super. Seis ficam no subsolo, no acesso ao estacionamento, quatro no segundo nível e 11 no primeiro piso.

A coluna solicitou informações ao Zaffari sobre futuras operações e como recebeu os comentários sobre o tamanho do supermercado e aguarda o retorno.