Novo atacarejo de grupo do interior abre dia 14 na Zona Sul de Porto Alegre

Um novo atacarejo vai abrir na Zona Sul de Porto Alegre. A data está marcada: dia 14 de abril. A coluna Minuto Varejo tinha mostrado, na semana passada, que a nova loja do Desco estava pronta , e que só faltava a vistoria dos Bombeiros. Vai ser a 10ª filial da bandeira de atacarejo do grupo Imec.

Na Capital, o Imec estreia a segunda unidade, quarto maior rede de supermercados do Estado, na Capital. A outra abriu em 2021 na Zona Norte . A bandeira de atacado mais super terá outra loja, no segundo semestre, em Alvorada, na Região Metropolitana.

A instalação reforça a expansão do setor por meio desse tipo de empreendimento, que une estratégia comercial de venda de atacado e visual e facilidade de compra do supermercado. Aliás, antes do Desco, abre nesta terça-feira (5) um novo Stok Center, da Comercial Zaffari, perto de Porto Alegre

A coluna calcula em mais de dez atacarejos que vão entrar em operação este ano no mercado gaúcho de diversas grifes do setor. incluindo de Santa Catarina.

A vistoria do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) foi feita no começo da semana passada, com a liberação nos dias seguintes. A loja fica na avenida Edgar Pires de Castro, 25, perto da rótula com a avenida Juca Batista.

A chegada do Desco eleva a concorrência e as opções dos moradores na região, que já tem Zaffari, Asun e Super Kan, além de redes de supermercados de bairro.

No dia 14, está prevista, segundo a rede, uma cerimônia de inauguração às 7h30min e logo depois, às 8h, ocorre a abertura para os clientes. A filial tem mais de 7 mil produtos de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar. O estacionamento tem 140 vagas, 85 delas cobertas. O funcionamento da loja será diários, de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h.

A unidade da Zonal Sul abriu 130 empregos diretos e cerca de 60 vagas indiretas, informa a rede.

Em nota, o diretor-presidente do Imec, Leonardo Taufer, explicou que "a expansão das operações para a Região Metropolitana e Porto Alegre está ligada ao plano estratégico da empresa".

"O nosso propósito está voltado para oferecer produtos de qualidade a preços baixos, gerando economia, praticidade e facilidade para os nossos clientes. Preparamos uma loja conveniente, com facilidade de acesso, ambiente simples, prático e de fácil circulação”, valoriza o executivo, no comunicado sobre a abertura.

No complexo onde fica a nova loja, também abriu a farmácia São João, unidade número 900, em dezembro de 2021

Quem é o Imec?

O grupo foi fundado há 66 anos em Lajeado. Tem 17 supermercados da bandeira Imec e dez Desco. Atua nos vales do Taquari, do Rio Pardo, do Caí e do Paranhana, nas regiões Carbonífera e Metropolitana. Em 2021, o Imec abriu quatro novas lojas Desco.