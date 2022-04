Starbucks encara em breve o teste do Centro Histórico de Porto Alegre

O que chegou a ser cogitado, em 2021, como a primeira unidade da Starbucks que abriria em Porto Alegre está perto de estrear no Centro Histórico.

A coluna apurou que até o fim deste mês a região terá a nova operação. Hoje a rede de cafeterias mais famosa e que dita tendência no mundo tem quatro lojas, três delas na Capital (duas no Aeroporto Salgado Filho - uma terceira está a caminho -, e uma no BarraShoppingSul) e uma no ParkShopping Canoas).

Nas últimas semanas, chamou a atenção de quem cruzou a rua dos Andradas, as atividades mais intensas na loja na entrada da Galeria Chaves. A vitrine está coberta, e homens trabalham na área interna. Questões ligadas ao patrimônio histórico do prédio, que é tombado, exigiram mais atenção na execução do projeto, como sustentação para um dos níveis, no subsolo. A cafeteria ocupará três pisos.

E qual será o efeito da chegada da marca à região e o que ela espera?

Francisco Zancan, sócio-diretor da Space Hunters, especializada em identificar melhores pontos para atividades comerciais (caso dos três empreendimentos citados no vídeo da coluna mais abaixo), define como "emblemático" o movimento da Starbucks. "Vai abrir no Centro da cidade, em um prédio bonito e que chama a atenção e tem ainda grande fluxo", elenca Zancan.

"O Centro ainda concentra movimento de outras regiões e de fora da cidade, devido aos terminais de transporte. A Galeria se situa em uma das áreas 'mais quentes' em termos matemáticos, seguindo o índice de facilidade de concentração natural de pessoas, que ficam entre as praças da Alfândega e Dom Feliciano", delimita Zancan.